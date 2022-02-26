Şarkılar Bizi Söyler 26 Şubat Cumartesi konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları kimler? 26 Şubat 2022 Cumartesi

Şarkılar Bizi Söyler 26 Şubat Cumartesi günü bomba gibi bir bölümle ekranlara gelecek. Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu program her hafta ses getiren konuklarıyla dikkat çekiyor. Bu kapsamda Şarkılar Bizi Söyler 26 Şubat Cumartesi konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları kimler? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 26 Şubat 2022 Cumartesi günü Kanal D'de ekrana gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler'in konukları ile programa ilişkin detayları sizler için derledik.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 26 ŞUBAT CUMARTESİ KONUKLARI KİMLER?

Sibel Can, Hüsnü Şenlendiricive Hakan Altun’un sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Türk halk müziğinin sevilen isimleri Latif Doğan ve Mahmut Tuncer olacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler'in 26 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak bölümü için konsept "Türkü Gecesi" olarak belirlendi. Programın bu haftaki konukları Mahmut Tuncer ve Latif Doğan olacak. Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölümü saat 20.00'da Kanal D'de yayınlanacak.

MAHMUT TUNCER KİMDİR?

Mahmut Tuncer 5 Mayıs 1961 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Mahmut Tuncer Türkmen kökenlidir.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, ailesinin beşinci çocuğudur. Malatya'dan Urfa'ya göç etmiş Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olan Tuncer, Karakeçili aşireti'dendir. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenmiş ve Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev aldı. Hayatını futbolcu olarak devam ettiren Mahmut Tuncer'in ses sanatçısı olmaya dair hiçbir düşüncesi yoktu. Amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi çok beğeniliyordu. 11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan gecede İbrahim Tatlıses'in gelmemesi nedeniyle teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önerdi ve Mahmut Tuncer sahne aldı. İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara'dan Urfa'ya gelip Mahmut Tuncer ile tanıştı ve ona "Seni sanatçı yapmaya geldim" dedikten sonra onu Ankara'ya götürdü. Günlüğü 2.500 TL'ye bir pavyonda çalışan sanatçıya, orada sahne alan Belkıs Akkale halk müziğinin ne olduğunu öğretti. 1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci oldu ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkardı. Gelen süreç ile birlikte hemen hemen her yıl bir albüm çıkaran Mahmut Tuncer, 2000'li yıllarda uzun süre Flash TV'de eğlence programı sunmuştur.

Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film ile başrol oyuncusu olarak rol alan sanatçının 80 tane bestesi bulunmaktadır.

Mahmut Tuncer'in albümleri:

Yeter (1980)

Yar Yüreğim Yar (1982)

Sevdim Seni (1983)

Sen Ağlama (Raks) (1987)

Nazlana Nazlana (1991)

Muhtar Emmi (1993)

Milcano (1995)

Meleğim (1997)

Maşallah (Uzelli Stereo) (1999)

Kalbimde Sen (2000)

Kaderim Ağlıyor (2001)

Cenderme (2002)

Hıyriye (2003)

Hediye (2004)

Hasretim (2003)

Bileydim (2006)

Bu Nasıl Sevda (2011)

Mahmut Tuncer (2013)

Ankara (2013)

Zalim Orta Dünya (2015)

Lo by Mahmut Tuncer (2018)

Filmleri

Hep Yek 3 (2019)

Sinyalciler (2017)

Yeşil Deniz (2015)

Fırıldak Ailesi (2014)

Üç Kağıtçılar (2008)

Umutlara Güneş Doğsun (2005)

Tel Örgü (1995)

Mutsuzlar (1990)

Yabancı (1988)

Yeter (1988)

Vahşiler (1987)

Muhteşem Urfalı (1987)

Sevda (1986)

Garip (1986)

Veda Türküsü (1986)

Kader Böyle İstedi (1986)

Gizli Yara (1985)

Sensiz Yaşayamam (1985)

Uç Güzel Güvercinim (1984)

Feryat (1983)

İkimiz de Sevdik (1983)

Can Kurban (1983)

Ağlayan Gülmedi mi? (1982)

Milcan (1981)

LATİF DOĞAN KİMDİR?

29 Nisan 1967'de Adıyaman'da doğan Latif doğan şarkıcı, ve şarkı yazarıdır.

Latif Doğan, müziğe 11 yaşında bir düğünde darbuka çalarak başlamıştır. Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açmıştır. Adının duyulması ile bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde zamanla meşhur olmuştur. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yapmıştır. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı.

Latif Doğan, asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamıştır. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başlamıştır.

Latif Doğan'ın albümleri:

Sözüm Söz

Yar Gelecek

Küstüm

Kurtulam Gitsin

Bi Tane

Kına Gecesi



