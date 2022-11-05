Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var? İşte 5 Kasım Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Programda bu akşam Selami Şahin şarkıları seslendirilecek.
Şarkılar Bizi Söyler’in 5 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde arabesk müziğe damga vuran usta isim Selami Şahin konuk oluyor. Türk müziğine kazandırdığı 300'e yakın hit şarkısıyla 50 yılı aşkın süredir gönüllere taht kuran duayen sanatçı sevilen şarkılarını seslendirecek.
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
03:00 Hayatın Tatlı Yanı