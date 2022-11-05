Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var? İşte 5 Kasım Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Programda bu akşam Selami Şahin şarkıları seslendirilecek.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN BU HAFTAKİ KONUKLARI

Şarkılar Bizi Söyler’in 5 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde arabesk müziğe damga vuran usta isim Selami Şahin konuk oluyor. Türk müziğine kazandırdığı 300'e yakın hit şarkısıyla 50 yılı aşkın süredir gönüllere taht kuran duayen sanatçı sevilen şarkılarını seslendirecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 O Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Üç Kız Kardeş

03:00 Hayatın Tatlı Yanı

