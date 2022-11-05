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Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var? İşte 5 Kasım Şarkılar Bizi Söyler konukları

05.11.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler’e geçtiğimiz hafta Fatih Kısaparmak, Şebnem Kısaparmak ve oğulları Kaan Kısaparmak konuk olmuştu. Programın yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Peki, 5 Kasım 2022 Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var?

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimler var? İşte 5 Kasım Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Programda bu akşam Selami Şahin şarkıları seslendirilecek.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN BU HAFTAKİ KONUKLARI

Şarkılar Bizi Söyler’in 5 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde arabesk müziğe damga vuran usta isim Selami Şahin konuk oluyor. Türk müziğine kazandırdığı 300'e yakın hit şarkısıyla 50 yılı aşkın süredir gönüllere taht kuran duayen sanatçı sevilen şarkılarını seslendirecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 O Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
03:00 Hayatın Tatlı Yanı

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