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Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler saat kaçta başlayacak?

05.04.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk müziğinin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı “Şarkılar Bizi Söyler”, yeni yayın gününde 05 Nisan Pazartesi akşamı altıncı bölümüyle izleyicisine keyifli saatler yaşatacak. Peki bu hafta Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler saat kaçta başlayacak?

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler saat kaçta başlayacak?

Şarkılar Bizi Söyler 6. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Türkiye'nin ünlü sanatçısı Ferdi Özbeğen şarkıları söylenecek! Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu ise ünlü komedyen Ata Demirer oluyor. Eğlencenin ve müziğin tadını çıkaracağınız bir bölüm ile Şarkılar Seni Söyler ekranlara geliyor.

ŞARKILAR FERDİ ÖZBEĞEN'İ SÖYLEYECEK

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren “Şarkılar Bizi Söyler”in altıncı bölümünde Türk Müziği’nin efsanesi Ferdi Özbeğen’in seslendirdiği şarkıları söylenecek. Gündüzüm Seninle, Dilek Taşı, Ağla Halime, Bir Sevgi İstiyorum gibi Ferdi Özbeğen’in seslendirdiği en sevilen şarkıları Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından yorumlanacak.

ATA DEMİRER PİYANO BAŞINDA

“Şarkılar Bizi Söyler”in konuğu olan Ata Demirer, Ferdi Özbeğen’in seslendirdiği şarkıları yorumlayacak. Ferdi Özbeğen’in sembolü haline gelen kuyruklu beyaz piyanoya ise bu kez Ata Demirer oturacak.

Ünlü komedyen piyano başındaki resitaline Ferdi Özbeğen’in ölümsüzleştirdiği “Gündüzüm Seninle” şarkısıyla başlayacak.

ATA DEMİRER TEK KİŞİLİK DEV KADRO!

“Şarkılar Bizi Söyler”in Ferdi Özbeğen adına düzenlediği özel gecenin tek konuğu bir Ferdi Özbeğen sevdalısı olan Ata Demirer’di. Ünlü komedyen gerek seslendirdiği şarkılar gerekse esprilerinin arasından çıkardığı taklit ve tiplemeleriyle geceye damgasını vurdu. Ünlü komedyenin taklidini yaptığı isimlerin arasında Hakan Altun da vardı. 

Okul sıralarından, yeşil sahalara, sahalardan sanat dünyasına... Ata Demirer ile dostluklarının okul yıllarına dayandığını söyleyen Hakan Altun, ünlü komedyen ile ilgili olan birbirinden komik çocukluk anılarını anlattı. Hakan Altun’un eğlenceli anılarının ardına Ata Demirer’den beklenmedik bir Hakan Altun taklidi geldi. Hakan Altun’un  konuşmasını ve ses tonunu birebir taklit eden ünlü oyuncunun eğlenceli ses benzerliği herkesi kendine hayran bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Ata Demirer Hakan Altun Sibel Can
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