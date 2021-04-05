Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler saat kaçta başlayacak?

Şarkılar Bizi Söyler 6. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Türkiye'nin ünlü sanatçısı Ferdi Özbeğen şarkıları söylenecek! Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu ise ünlü komedyen Ata Demirer oluyor. Eğlencenin ve müziğin tadını çıkaracağınız bir bölüm ile Şarkılar Seni Söyler ekranlara geliyor.
Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren “Şarkılar Bizi Söyler”in altıncı bölümünde Türk Müziği’nin efsanesi Ferdi Özbeğen’in seslendirdiği şarkıları söylenecek. Gündüzüm Seninle, Dilek Taşı, Ağla Halime, Bir Sevgi İstiyorum gibi Ferdi Özbeğen’in seslendirdiği en sevilen şarkıları Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından yorumlanacak.
“Şarkılar Bizi Söyler”in konuğu olan Ata Demirer, Ferdi Özbeğen’in seslendirdiği şarkıları yorumlayacak. Ferdi Özbeğen’in sembolü haline gelen kuyruklu beyaz piyanoya ise bu kez Ata Demirer oturacak.
Ünlü komedyen piyano başındaki resitaline Ferdi Özbeğen’in ölümsüzleştirdiği “Gündüzüm Seninle” şarkısıyla başlayacak.
“Şarkılar Bizi Söyler”in Ferdi Özbeğen adına düzenlediği özel gecenin tek konuğu bir Ferdi Özbeğen sevdalısı olan Ata Demirer’di. Ünlü komedyen gerek seslendirdiği şarkılar gerekse esprilerinin arasından çıkardığı taklit ve tiplemeleriyle geceye damgasını vurdu. Ünlü komedyenin taklidini yaptığı isimlerin arasında Hakan Altun da vardı.
Okul sıralarından, yeşil sahalara, sahalardan sanat dünyasına... Ata Demirer ile dostluklarının okul yıllarına dayandığını söyleyen Hakan Altun, ünlü komedyen ile ilgili olan birbirinden komik çocukluk anılarını anlattı. Hakan Altun’un eğlenceli anılarının ardına Ata Demirer’den beklenmedik bir Hakan Altun taklidi geldi. Hakan Altun’un konuşmasını ve ses tonunu birebir taklit eden ünlü oyuncunun eğlenceli ses benzerliği herkesi kendine hayran bıraktı.
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