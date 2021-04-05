Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler saat kaçta başlayacak?

Şarkılar Bizi Söyler 6. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Türkiye'nin ünlü sanatçısı Ferdi Özbeğen şarkıları söylenecek! Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu ise ünlü komedyen Ata Demirer oluyor. Eğlencenin ve müziğin tadını çıkaracağınız bir bölüm ile Şarkılar Seni Söyler ekranlara geliyor.

ŞARKILAR FERDİ ÖZBEĞEN'İ SÖYLEYECEK

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren “Şarkılar Bizi Söyler”in altıncı bölümünde Türk Müziği’nin efsanesi Ferdi Özbeğen’in seslendirdiği şarkıları söylenecek. Gündüzüm Seninle, Dilek Taşı, Ağla Halime, Bir Sevgi İstiyorum gibi Ferdi Özbeğen’in seslendirdiği en sevilen şarkıları Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından yorumlanacak.

ATA DEMİRER PİYANO BAŞINDA

“Şarkılar Bizi Söyler”in konuğu olan Ata Demirer, Ferdi Özbeğen’in seslendirdiği şarkıları yorumlayacak. Ferdi Özbeğen’in sembolü haline gelen kuyruklu beyaz piyanoya ise bu kez Ata Demirer oturacak.

Ünlü komedyen piyano başındaki resitaline Ferdi Özbeğen’in ölümsüzleştirdiği “Gündüzüm Seninle” şarkısıyla başlayacak.