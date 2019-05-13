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Şarkıların önüne geçmeyi başaran albüm kapakları!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 13.05.2019 11:16 | Son Güncelleme

Eskiden albüm satmak için sadece çok iyi şarkılar yapmak yetmiyordu, o zamanlar albümü sattırmak için albüm kapakları için de hummalı bir çalışma gerekiyordu. İşte o zamanların birbirinden ilginç albüm kapaklarını sizler için derledik.

Şarkıların önüne geçmeyi başaran albüm kapakları!

Gerek Türkiye’de olsun gerekse de dünyada olsun eskiden albüm kapakları için büyülk bir çalışma gerekirdi. Sadece iyi şarkılar yapmak onu kitlelere ulaştırmak için yeterli değildi. Bu başarılı işlerinizi ilgi çekici albüm kapaklarıyla desteklemeniz hem satışlar hem de şarkının duyulması için gerekiyordu. Albüm kapaklarında farklı olucam derken çıtayı çok başka yerlere taşıyan sanatçıları sizler için bir araya getirdik.

İşte birbirinden ilginç o albüm kapakları...

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