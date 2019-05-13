Şarkıların önüne geçmeyi başaran albüm kapakları!

Gerek Türkiye’de olsun gerekse de dünyada olsun eskiden albüm kapakları için büyülk bir çalışma gerekirdi. Sadece iyi şarkılar yapmak onu kitlelere ulaştırmak için yeterli değildi. Bu başarılı işlerinizi ilgi çekici albüm kapaklarıyla desteklemeniz hem satışlar hem de şarkının duyulması için gerekiyordu. Albüm kapaklarında farklı olucam derken çıtayı çok başka yerlere taşıyan sanatçıları sizler için bir araya getirdik.

İşte birbirinden ilginç o albüm kapakları...





