Mynet Trend

Sarkıntılık iddiası ortalığı karıştırdı! Taksiciye demir sopalı dayak

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.06.2019 09:31 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde bir genç, annesine sarkıntılık yaptığı iddia edilen taksiciyi demir sopayla dövdü. Daha sonra ise taksiyi kullanılamaz hale getirdi. Taksicinin hastanelik olduğu olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Sarkıntılık iddiası ortalığı karıştırdı! Taksiciye demir sopalı dayak

Olay, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dilek Ş. isimli kadın evine gitmek için Bakırköy’den Mazlum Ö.’nün kullandığı taksiye bindi. Beylikdüzü’ne doğru yola çıktıkları sırada taksi şoförü ile Dilek Ş. arasında sözlü tartışma başladı. Taksicinin sözleri ve hareketlerinden rahatsız olan Dilek Ş., evinin önüne geldiğinde “yanımda para yok yukarıya çıkıp getireceğim” dedi ve taksiciden beklemesini istedi. Taksi şoförünün kendisine sarkıntılık yaptığını iddia eden Dilek Ş. evde olan oğlu Umut T.’ye yolda yaşadıklarını anlatarak taksicinin aşağıda beklediğini söyledi.

TAKSİCİYİ DEMİR SOPAYLA DÖVDÜ, TAKSİNİN CAMLARINI TUZ BUZ ETTİ

Yaşananları duyan Umut T., evde bulunan demir sopasını alarak aşağıya indi. Aşağıda bekleyen Mazlum Ö.’yü gören Umut T. demir sopayla taksicinin önce kafasına daha sonra vücuduna vurmaya başladı. Sinirini alamayan Umut T. taksi şoförünün ardından taksiye zarar vererek camlarını tuz buz etti. Olayı gören vatandaşlar polis ekipleri ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Umut T.'yi gözaltına alırken taksi sürücüsü Mazlum Ö. ise Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

TAKSİCİYE DEMİR SOPALI DAYAK KAMERADA

Beylikdüzü’nde annesine sarkıntılık ettiği iddia edilen taksiciyi döven genç saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntüde, taksi sürücüsünün Dilek Ş. isimli kadının aşağıya para indirmesini beklediği görülüyor. Kısa bir süre sonra Umut T.’nin yanında bir arkadaşıyla gelerek elindeki demir sopayla acımasız bir şekilde taksi sürücüsünü dövdüğü görülüyor. Daha sonra sinirini alamayan Umut T. taksi şoförünün aracına defalarca vuruyor ve camlarını indiriyor.

(İHA)

Doğaseverlerin saklı bahçesiDoğaseverlerin saklı bahçesi
Meteoroloji'den Türkiye geneli için sağanak yağmur uyarısıMeteoroloji'den Türkiye geneli için sağanak yağmur uyarısı
Bu mahallede kimse cep telefonu taşımıyor!Bu mahallede kimse cep telefonu taşımıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sarkıntılık dayak Beylikdüzü

En Çok Okunan Trend Haberler

Emre Belözoğlu'na çirkin hareket! Tuvalet fırçası uzattılar!

Emre Belözoğlu'na çirkin hareket! Tuvalet fırçası uzattılar!

Meteoroloji'den Türkiye geneli için sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den Türkiye geneli için sağanak yağmur uyarısı

Düğüne damga vuran ilginç dans!

Düğüne damga vuran ilginç dans!

Survivor'da büyük sürpriz! Gözyaşlarına boğuldular

Survivor'da büyük sürpriz! Gözyaşlarına boğuldular

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

'Komünist Başkan'a sürpriz hediye!

'Komünist Başkan'a sürpriz hediye!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Antalya'da tatilciler isyan etti: Geldiğimizde şok olduk

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Meteoroloji'den Türkiye geneli için sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den Türkiye geneli için sağanak yağmur uyarısı

Bu mahallede kimse cep telefonu taşımıyor

Bu mahallede kimse cep telefonu taşımıyor!

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Esenler otogarında tatil dönüşü yoğunluğu

Yer: İstanbul! Yoğunluk başladı

Yok böyle izdiham! Binlerce kişi oraya akın etti

Yok böyle izdiham! Binlerce kişi oraya akın etti

Domuzlar 2 bin kişinin yaşadığı siteye dadandı

Domuzlar 2 bin kişinin yaşadığı siteye dadandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.