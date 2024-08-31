Şarkısı müstehcen bulunduğu için aylarca yasaklanmıştı... Teoman o şarkıyı söylerken kendinden geçti! O anlar sosyal medyayı salladı

MYNET-Her hali, her hareketi ve her açıklaması uzun süre gündemde kalan ünlü şarkıcı Teoman bu defa son konserindeki görüntüleri ile sosyal medyayı salladı.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcı 20 yıl önce müstehcen bulunduğu için aylarca yasaklanan 'Duş' şarkısını vokalisti ile birlikte seslendirdi.

Şarkıyı söylerken adeta kendinden geçen Teoman vokalistine sarılıp vücuduna dokundu. Teoman'ın sahnedeki bu anları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı kullanıcılar bu durumdan rahatsız olduklarını söyleyerek 'hoş bir görüntü değil' yorumunu yaparken bazı kullanıcılar da 'sahne şov işi' diyerek görüntülerin normal olduğunu savundu.