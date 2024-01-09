Sarmaş dolaş görüntüleri olay olmuştu... Bülent Parlak ve Elit Andaç Çam samimi görüntüler hakkında konuştu! Bakın ne dediler

2019 yılında dünyaevine giren Aziz Caner İnan ile Elit Andaç Çam, geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Yaklaşık üç aydır devam eden boşanma davası, Adalar Adliyesi’nde görülmüştü. Çift, birbirinden herhangi bir talepte bulunmamıştı.

Elit Andaç Çam'ın, geçtiğimiz ay boşanma aşamasındayken rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkili, Beyoğlu sokaklarında sarmaş dolaş görüntülenmişti.

Asmalımescit'te bir mekânda eğlenen ünlü oyuncular, daha sonra İstiklâl Caddesi'nde yürürken romantik anlar yaşamıştı. Ünlü oyuncuların bu görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bülent Parlak ve Elit Andaç Çam samimi görüntüler hakkında konuştular.

Çam, görüntüler hakkında, "Öyle bir süreçteydik o da sonuçlandı. Her şey güzel her şey yolunda keyfimiz yerinde" dedi.







