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Sarmaş dolaş görüntüleri olay olmuştu... Bülent Parlak ve Elit Andaç Çam samimi görüntüler hakkında konuştu! Bakın ne dediler

09.01.2024 09:24 | Son Güncelleme:
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'Leyla ile Mecnun Değil' adlı tiyatro oyununda rol alan Elit Andaç Çam ile rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak'ın, Beyoğlu'nda sarmaş dolaş görüntüleri olay olmuştu. İhanet görüntülerinin ardından Elit Andaç Çam eşinden boşanmıştı. Samimi görüntüleriyle ilgili konuşan ikiliden Elit Andaç Çam, "Öyle bir süreçteydik o da sonuçlandı. Her şey güzel her şey yolunda" dedi.

2019 yılında dünyaevine giren Aziz Caner İnan ile Elit Andaç Çam, geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Yaklaşık üç aydır devam eden boşanma davası, Adalar Adliyesi’nde görülmüştü. Çift, birbirinden herhangi bir talepte bulunmamıştı.

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Elit Andaç Çam'ın, geçtiğimiz ay boşanma aşamasındayken rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkili, Beyoğlu sokaklarında sarmaş dolaş görüntülenmişti.

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Asmalımescit'te bir mekânda eğlenen ünlü oyuncular, daha sonra İstiklâl Caddesi'nde yürürken romantik anlar yaşamıştı. Ünlü oyuncuların bu görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bülent Parlak ve Elit Andaç Çam samimi görüntüler hakkında konuştular.

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Çam, görüntüler hakkında, "Öyle bir süreçteydik o da sonuçlandı. Her şey güzel her şey yolunda keyfimiz yerinde" dedi.


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Bülent Parlak Oyuncu ünlü oyuncu
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