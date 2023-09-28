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Sarmaş dolaş halleri gündem olmuştu! Nesrin Cavadzade ile Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

28.09.2023 13:25 | Son Güncelleme:
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Son olarak Yasak Elma dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Nesrin Cavadzade şimdilerde Şahane Hayatım dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Üç Kuruş dizisindeki partneri Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutlamasıyla gündem olan Cavadzade ile Kaygılaroğlu'nun samimi halleri dikkat çekmişti. Ünlü isimler hakkında aşk iddiaları ortaya çıktı. Ünlü oyuncu iddialara son noktayı koydu.

Rol aldığı yapımlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen
Nesrin Cavadzade geçtiğimiz aylarda Üç Kuruş dizisindeki partneri Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutlamasıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Ünlü isimlerin samimi halleri dikkat çekmişti.

Bu görüntülerin ardından Nesrin Cavadzade ile Uraz Kaygılaroğlu'nun aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Kaygılaroğlu, önceki gün bir davete katıldı ve hakkında çıkan aşk iddialarına son noktayı koydu.

Uraz neslihan

Günaydın'da yer alan habere göre; Uraz Kaygılaroğlu 'Nesrin benim çok iyi arkadaşım. Aramızda aşk yok' sözleriyle aşk iddialarını yalanladı.

URAZ NESLİHAN 2

Kaygılaroğlu, geçtiğimiz haftalarda Beyoğlu'nda sokakta arkadaşları ile şarkı söylerken camdan aşağıya bir ev sahibinin su dökmesiyle ilgili de konuştu. Oyuncu, "Haklı bir tepkiydi. Biz de olay yerinden hemen ayrıldık. Gönlümün estiği yerde şarkı söylüyorum" dedi.

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Nesrin Cavadzade Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya Oyuncu

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