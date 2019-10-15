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Sarp Akkaya Kurşun dizisindeki rolünü anlattı! Kurşun ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 15.10.2019 21:35 | Son Güncelleme

Proje tasarımını ve yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı, FOX’un yeni dizisi “Kurşun”da Aydın karakterini canlandıran Sarp Akkaya, rolünü anlattı. Peki Kurşun dizisi ne zaman başlıyor? Konusu nedir? İşte Kurşun 1. bölüm fragmanı ve yayın tarihi.

Sarp Akkaya Kurşun dizisindeki rolünü anlattı! Kurşun ne zaman başlıyor?

70’li yıllarda geçen dönem dizisi “Kurşun”da yetiştiği mahallenin mert ve gözü kara delikanlısı Aydın’a hayat veren Sarp Akkaya, karakterine çalışırken babası ile yaptığı sohbetlerden ve eski fotoğraflardan yararlandığını belirtti. Dizinin senaryosunu kaleme alan Kerem Deren’le çalışmanın en büyük hayali olduğunu söyleyen oyuncu, 70’lerde yaşamanın da kendisi için farklı bir deneyim olduğunu anlattı.
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“Kurşun; dönemin renkleri, samimi anlatımı ile izleyiciye farklı bir tat sunacak” diyen oyuncu Aydın’ı ise şöyle anlattı: “Aydın, Bünyamin’in (Engin Şenkan) sahip çıktığı mahallenin çocuğu, Orhan’ın (Engin Altan Düzyatan) da çocukluk arkadaşı. Orhan’ın kız kardeşi Zeynep (Elit İşcan) ile de naif bir ilişkisi var. İlk bölüm finali itibariyla Aydın’daki değişimi görmeye başlayacağız. Kurşun, samimiyetiyle seyirciyi tutacak ve onların merakla izleyecekleri bir proje olacak.”

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Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun”, 23 Ekim Çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.

KURŞUN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun başrollerde oynadığı Kurşun dizisi 23 Ekim Çarşamba akşamı Fox TV ekranlarında olacak.

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KURŞUN 1. BÖLÜM FRAGMANI

Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun”, 23 Ekim Çarşamba saat 20.00’de ilk bölümüyle FOX’ta.

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