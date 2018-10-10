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Şaşırdık kaldık! Fıstık ezmesiyle üstesinden gelebileceğiniz 10 problem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.10.2018 14:03 | Son Güncelleme

Genelde sporcuların tatlı tercihleri arasında yer alan fıstık ezmesi. Hafif tatlıların şenlendiricisi, muzun en güzel ortağını artık sadece yemeyeceğiz. Onunla birlikte bizi rahatsız eden ufak tefek problemlerden kurtulacağız. Nasıl mı? Gelin hep birlikte öğrenelim...

Şaşırdık kaldık! Fıstık ezmesiyle üstesinden gelebileceğiniz 10 problem

Etiket sökme

etiket

Bir hevesle aldığımız yeni ürünlerin üstüne yapıştırılan o etiketler yok mu... Etiketi sökme aşamasında yaşanılan sinir ve hayatı sorgulama tarif edilemeyecek kadar ciddi boyutlara ulaşabilir :) Eğer kendinizi zorlamadan ve bir çırpıda etiketten kurtulmak istiyorsanız bir miktar fıstık ezmesi kullanmalısınız. Etiketin üzerine bir çay kaşığı fıstık ezmesi dürün ve 10 dakika bekleyin. Ardından bez yardımıyla temizleyin. Bitti, geçt!

Deri çizikleri giderme

deri
Çizilen deri ceketlerinizi, ayakkabılarınızı ya da çantalarınızı fıstık ezmesiyle onarmak için; bir çay kaşığı fıstık ezmesini nemli beze sürün ve çizilen ürünlerin üzerine dairesel hareketler yaparak sürün. Kısa süre sonra çiziklerin kaybolduğunu göreceksiniz.

Mutfaktaki kötü kokuları yok etme

balık

Diyelim ki akşam yemeği için balık ya da karnabahar hazırladınız ve evin dört bir yanını buram buram kokular sardı. Limon ya da sirke kaynattınız ve ne yazık ki sonuç alamadınız. Umutsuzluğa düşmeyin! Sadece bir yemek kaşığı fıstık ezmesini tavada kısa bir süre kavurun (2,3 dakika). İstenmeyen kokuların gitmesi bir yana geriye çok hoş bir koku kalacak :)

Dolap ve kapı gıcırtısı

mutfak

Sesiyle insanı çığırından çıkarmayı başaran kapı ve dolap menteşelerini yağlamayacağız, fıstık ezmesi süreceğiz :) Gıcırdayan menteşenin üzerine az bir miktarda fıstık ezmesini koyun. Bir daha oradan ses çıkmayacak!

Eldeki yapıştırıcıyı çıkarma

yapışkan

Elinize bulaşıp kuruyan Japon yapıştırıcısı ya da uhuyu temizlemek için fıstık ezmesiyle parmaklarınızı ovuşturun. Ardından sabunlu suyla ellerinizi yıkayın.

Dondurmanın erimesini durdurmak için;

dondurma

Külah üzerinde erimeye başlayan dondurma bir süre sonra parmaklarınıza akacaktır. Bunun önüne geçmek için külahın üstüne ilk olarak fıstık ezmesini koyun ardından dondurma toplarını ilave edin. Fıstık ezmesi burada zemin görevi görecektir.

Tereyağı bittiyse eğer;

fıstık ezmesi

Tereyağının kalmadığını fark ettiniz ve o an yemeğe koymanız gerekiyor. Evinizde fıstık ezmesi varsa hemen bundan faydalanabilirsiniz. Tereyağı koyacağınız miktarda yemeğe fıstık ezmesi ekleyin. Hem böylelikle farklı bir lezzete de imza atmış olacaksınız.

Karınca ve haşereleri uzaklaştırmak için;

fıstık

İki yemek kaşığı fıstık ezmesini bir çay kaşığı karbonat ile karıştırıp macun kıvamına getirin. Karışımı karıncaların veya haşerelerin olduğu yerlere bırakın.

CD Onarma

CD veya DVD' lerin üstünde çizikler varsa, üzerine az miktarda fıstık ezmesi uygulayın, yumuşak ve kuru bezle hafifçe silin.


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