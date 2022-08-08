Şaşırtan açıklama! ''Evliliğimi kurtaran şey seks partileri oldu!''

Seks partilerinin evliliğini kurtardığını iddia eden 28 yaşındaki İngiliz bir editör, yaşadıklarını anlattı. Kızının doğumunu ardından eşiyle evliliklerinin bitme noktasına geldiğini anlatan kadın, bir yazısı için deneyimlediği bu şeyin nasıl kendi evliliğinin kurtarıcısına dönüştüğünü aktardı.

YAŞ GÜNÜ HEDİYESİYDİ

2020'de bir kız çocuk dünyaya getiren kadın, çocuk sahibi olduktan sonra evliliklerinde birçok şeyin değiştiğini fark ettiğini anlattı. Biraz heyecan yaşamak için, eşine yaş günü hediyesi olarak bir seks partisine bilet almaya karar veren editör, bir maske ve kostümle birlikte paketleyip biletleri 40. yaş günü için eşine hediye etti.

KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİLER

Hediyesi gerçekten de işe yaradı. Çift, partiye kadar olan süreyi sık sık birlikte spor salonuna giderek, aktiviteler düzenleyerek, ufak otel tatillerinde keyifli anlar yaşayarak geçirdi. Parti gününü de güzel bir yemek yiyip güzel bir akşam geçirerek tamamlayan ikili, partide de oldukça keyifli zaman geçirdi.

YILDA İKİ KEZ GİDİYORLAR

Garip hissin çok kısa sürdüğünü anlatan kadın, ortama kısa sürede ayak uydurduklarını ve insanları cinsel ilişkiye girerken izlemenin kendisine o kadar da garip gelmediğini aktardı. Bu deneyimin kendileri için başkalarıyla birlikte olma fırsatından ziyade, birlikte geçirdikleri ortak ve heyecanlı bir zaman olduğunu söyleyen kadın, artık yılda iki kez bu tür partilere katıldıklarını aktardı.

