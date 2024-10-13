Şaşırtan iddia: Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün 1 yıl önce evlendiği söyleniyor

Buket Aydın ile aşk yaşarken Sibel Can ile birlikte olduğu iddialarıyla adından söz ettiren Emir Sarıgül uzun zamandır Sibel Can ile beraber...

Sibel Can ve Emir Sarıgül aşklarını gözlerden uzakta dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Söylemezsem Olmaz yorumcularından Pınar Eliçe bu aşk hakkında şaşırtan bir iddiayı gündeme getirdi.

Pınar Eliçe konuşmasında "Bundan yaklaşık 1 yıl önce cemiyet hayatında bir arkadaş grubumda bir dedikodu vardı; Emir Sarıgül ve Sibel Can aşkını hepimiz biliyoruz onlar bunu gözümüze sokmadı. 1 yıl önce evlendikleri söyleniyordu... Büyük bir ihtimalle Güney Fransa'da, eğer ki böyle bir evlilik söz konusuysa zaten 1 yıldır..." dedi.



"AYNI EVDE YAŞIYORLAR"

Pınar Eliçe Sibel Can'ın parmağındaki yüzükten bahsederken bu iddiayı dile getirse de güçlendirici bir kanıt veya kaynak gösteremedi. Havada kalan iddia sonrası Pınar Eliçe'ye "Sadece dedikodu yapıyorsunuz" tepkileri geldi.

Seren Serengil aylar önce ikilinin aşkına dair, "Onlar hiç ayrılmadı aradaki popcorn çerezler... Aynı evde yaşıyorlar çok uzun zamandır ve aşıklar" demişti.