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  4. Columbia, The North Face... Prime Alışveriş Festivali'ne özel montlarda %50 indirim var

Columbia, The North Face... Prime Alışveriş Festivali'ne özel montlarda %50 indirim var

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
09.10.2024 16:36
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Kış mevsimi yaklaşırken, gardırobunuzu yenilemek ve sizi sıcak tutacak şık montlara yatırım yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Peki, bunu yaparken bütçenizi zorlamak zorunda mısınız? Cevap kesinlikle hayır! Columbia, The North Face, Puma gibi dev markaların en kaliteli montları, Prime Alışveriş Festivali kapsamında indirime girdi. Hazırsanız, size özel seçtiğimiz mont modellerini keşfetmeye ne dersiniz? İşte detaylar...

Columbia, The North Face... Prime Alışveriş Festivali'ne özel montlarda %50 indirim var

Soğuk havalar kendini hissettirmeye başladığında sağlam ve sizi sıcak tutacak bir mont arayışına giriyorsunuz değil mi? Kaliteli montlar, sizi yalnızca sıcak tutmakla kalmıyor, aynı zamanda tarzınızı tamamlayarak her ortamda da rahat etmenizi sağlıyor. Jack Jones, Puma, Columbia gibi dünyaca ünlü markaların mont modelleri, Prime Alışveriş Festivali kapsamında cazip indirimlerle sizi bekliyor. Hem şıklık hem de kalite arayanlar, bu özel fırsatları kaçırmayın! İndirimdeki mont seçeneklerinden bazılarını sizin için listeledik.

1. Guess Marciano Erkek Bomber Ceket

Guess Marciano Erkek Bomber Ceket

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok şık. Harika duruyor."

  • "Çok beğendim. Hem şık hem sıcak tutuyor. Teşekkürler."
Ürünü İncele

2. Jack & Jones Erkek Jjestate Packable Puffer Collar Noos kapitone ceket

Jack & Jones Erkek Jjestate Packable Puffer Collar Noos kapitone ceket

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok şık ve rahat bir mont. Kumaşı kaliteli."

  • "Kaliteli ve güzel. Beğendik."
Ürünü İncele

3. United Colors Of Benetton Erkek Yağmurluk

United Colors Of Benetton Erkek Yağmurluk

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel ve şık beğendim."

  • "Ürünü çok iyi şu n giyiyorum ve gerçekten çok güzel. Su geçirmiyor ve sıcak tutuyor."
Ürünü İncele

4. Columbia Cascade Ridge II Erkek Softshell Ceket

Columbia Cascade Ridge II Erkek Softshell Ceket

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün kaliteli ve çok kullanışlı. Herkese tavsiye ederim."

  • "Ürün çok hızlı bir şekilde kargolandı. Kaliteli ve güzel. Beğendim fiyatı da çok uygun."
Ürünü İncele

5. Slazenger Harshall Erkek Mont & Kaban

Slazenger HARSHALL Erkek Mont & Kaban

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İlk izlenim olarak gayet iyi, şık ve tam oldu."

  • "Ürün gayet güzel.Beğendim. Kargo da çabuk geldi. Teşekkürler."
Ürünü İncele

6. The Northface Erkek HMLYN DOWN PARKA Ceket

The Northface Erkek HMLYN DOWN PARKA Ceket

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteli, rahat ve sıcak ürün ancak boyutları normalden daha büyük. Bu nedenle bir beden daha küçük sipariş vermek isteyebilirsiniz."

  • "Olağanüstü ürün. Hafif ve rahat. En sert kış koşullarında bile sıcak tutuyor."
Ürünü İncele

7. Quiksilver Mission Printed Jkkar Mont

Quiksilver Mission Printed Jkkar Mont

Kullanıcılar ne diyor?

  • "180 boy 76 kg tam oldu. Çok kaliteli."

  • "Bu satın aldığım ikinci Quicksilver ceket. Kalite ve dayanıklılığından bir kez daha memnun kaldım."
Ürünü İncele

8. Puma ESS Solid Windbreaker Erkek

PUMA ESS Solid Windbreaker Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünü indirimli aldım o yüzden çok daha memnunum çünkü ceket gerçekten kaliteli ve şık."

  • "Kaliteli bir ürün. Beğenerek kullanıyorum."
Ürünü İncele

9. Jack Wolfskin Jasper 3IN1 Erkek Mont

Jack Wolfskin Jasper 3IN1 Erkek Mont

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Cep fazlalığı, yalıtımı, koltuk altı ter tahliye olanağı, iç montun kalitesi... Her şeyiyle mükemmel."

  • "Ürün ile ilgili aklında hiç kimsenin şüphesi kalmasın. Çok hafif ve çok şık, hiç üşütmüyor. Üzerinize girdiğinizde herkesin şöyle bir söze dönüp bakması da cabası. Ayrıca kargo da hızlıydı, teşekkürler."
Ürünü İncele

10. Tommy Hilfiger Tjm Padded Ovz Chicago Ext Ceket Erkek

Tommy Hilfiger Tjm Padded Ovz Chicago Ext Ceket Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün çok güzel ama çok fazla bol. Ona göre alın."

  • "Dokusu çok iyi. Çok beğendim."
Ürünü İncele

Bu içerik 10 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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