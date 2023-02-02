MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şaşırtan veda! Survivor kim elendi, kim adaya veda etti? 1 Şubat 2023 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

Şaşırtan veda! Survivor kim elendi, kim adaya veda etti? 1 Şubat 2023 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

01.02.2023 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023'de eleme heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılardan Aziz mi, Senem mi, Tunga ve Gizem eleme potasında yer alıyor. Bu dört isimden en az sms oyu alan yarışmacı adaya veda etti. Öte yandan Survivor'da ilk iletişim ödülü oyunu da oynandı. Peki, Survivor kim elendi, kim adaya veda etti? 1 Şubat 2023 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

Şaşırtan veda! Survivor kim elendi, kim adaya veda etti? 1 Şubat 2023 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

Survivor'a veda eden yarışmacı belli oldu. Survivor 2023'te izleyicilerin büyük bir merakla beklediği eleme gecesi heyecanı yarışmayı sarmış durumda. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor, yayınlandığı her dönemde ilgiyle takip edilerek reyting rekorları kırıyor. Yarışmada bu hafta eleme potasına çıkan 4 isimden biri adaya ve şampiyonluk hayallerine veda edecek. İşte 1 Şubat 2023 Survivor'da yaşananlar...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor yarışmasında adaya ve şampiyonluğa üçüncü veda eden isim 1 Şubat 2023 Çarşamba gecesi yayınlanan yeni bölüm ile beraber belli oldu. Elenen isimi Acun Ilıcalı sms oylarının belli olmasıyla beraber açıkadı.

327897268_509463337880273_1296027041195585005_n

Yapılan oylama sonunda Gizem Avcı diğer üç adaydan daha az sms oyu alarak adaya veda eden isim oldu. Böylelikle Survivor 2023'ün üçüncü elenen ismi netleşti ve Gizem Avcı oldu.

Survivor Gizem, "En güzel 3 haftamı burada yaşadım." dedi.

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

2023 Survivor'ın ilk iletişim ödülü oyununun ödülü ise arkadaşlardan gelen fotoğraflı mesajlar oldu. Öte yandan kazanan takıma bir de alışveriş puanı veriliyor.

survivor 1 şubat 2023

Kadınlar mücadelesinin kazananı ünlüler oldu. Erkekler yarışını da Halil'in sayısı ile ünlüler aldı. Bu sonuca göre iletişim ödülü ünlüler takımına gitti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahar Candan yarı çıplak fotoğrafını paylaştı! ''Popomun dikliğinden...'' Bahar Candan yarı çıplak fotoğrafını paylaştı! ''Popomun dikliğinden...''
Fenomen Çılgın Dondurmacı mini elbiseli müşterisiyle dans etti ortalık karıştı! Takipçileri yorum yağdırdıFenomen Çılgın Dondurmacı mini elbiseli müşterisiyle dans etti ortalık karıştı! Takipçileri yorum yağdırdı
"Seti birbirine katıp küfürler yağdırdı" iddiasıyla dalga geçti"Seti birbirine katıp küfürler yağdırdı" iddiasıyla dalga geçti
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor survivor eleme ele gecesi

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı

EYT mağdurları gitti, EPT mağdurları geldi

EYT mağdurları gitti, EPT mağdurları geldi

'O tarihte değeri 2 bin 280 liraydı' Yıllardır gönderdiği hediyeyi arıyor

'O tarihte değeri 2 bin 280 liraydı' Yıllardır gönderdiği hediyeyi arıyor

Maç sırasında telefonlara gelen o bildirim ortalığı karıştırdı!

Maç sırasında telefonlara gelen o bildirim ortalığı karıştırdı!

Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!

Erdoğan'dan canlı yayında altılı masaya sert tepki!

Sağlık Bakanlığından Strep A uyarısı: 24 saat çok önemli

Sağlık Bakanlığından Strep A uyarısı: 24 saat çok önemli

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.