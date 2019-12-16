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Şaşkına çeviren görüntü! Böyle kurtardılar

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Beykoz Riva’da kafasına takılan araba lastiğinden uzunca süre kurtulamayan ineğin yardımına vatandaşlar koştu. Çaresiz ineğin yardımına koşan vatandaşların çabası sayesinde kafasına takılan lastikten kurtulan hayvan, tekrar özgürlüğüne kavuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şaşkına çeviren görüntü! Böyle kurtardılar

Beykoz Riva’da sokakta dolaşan bir ineğin başı, kafasına takılan araba lastiğiyle derde girdi. İnek, kafasına takılan lastikten kurtulmaya çalıştıysa da başaramadı. Durumu fark eden vatandaşlar ineğin yardımına koştu. Vatandaşlar, ineğin kafasına takılan lastiği el birliğiyle çıkardılar. Kafasındaki lastikten kurtulan inek tekrar özgürlüğüne kavuştu. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde inek kafasına takılan lastikten kurtulmaya çalışıyor, vatandaşlar lastiği ineğin kafasından çıkarıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
inek Beykoz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
1 aralıktan itibaren zorunlu değil miydi zaten.
hayret memleketim insanı bu sefer hayvana yardım etmiş, genelde kulak, burun, bacak, kuyruk kesip sonra da hayvanı öbür tarafa gönderirlerdi, neyse hayvana yardımcı olan bu insanları tebrik edeyim bari...
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