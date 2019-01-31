Satanist Tapınak lideri: Trump şuursuz bir ahmak

Sputnik Türkiye'nin haberine göre ABD'de dini önyargılara karşı 'kilise ile devlet işlerinin ayrılmasından yana' mücadelesiyle dikkat çeken Satanist Tapınak isimli grup, bu kez ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence için devreye girdi.

Grubu 2012'de kuran iki kişiden biri olan Lucien Greaves, The Daily Beast'e verdiği röportajda gelmiş geçmiş Cumhuriyetçi Partili ABD Başkanlarının dini inançlarını da değerlendirdi.

Satanist Tapınak Sözcüsü, şimdiki ABD yönetimiyle ilgili kendisini 'asıl korkutanın' Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ülkeye teokratik bakışı olduğunu söyledi:

"Bush gerçekten inançlıydı. Trump olmaya çalışmyor bile. Ama bence Evanjelikler Pence'ten mutlular, federal yargıç atamalarını belirlemesinden de gayet mutlular."

"Trump ne yapacağı öngörülemeyecek kadar salak, adamın kendi sınırlarıyla ilgili fikri yok. Beni Trump'la ilgili en rahatlatan, vizyonunun olmaması. Mike Pence ise beni gerçekten korkutuyor: Onun ABD için çok net ve keskin bir teokratik vizyonu var."

Pence, ABD'de dinle devlet ve hatta dış poliitka işlerinin birbirine girdiği kara deliklerden biri olan Evanjelik tarikatının koyu inançlı bir mensubu.