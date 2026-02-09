YEMEK

Satışları katlayan boz ayı: 'Deli balı' fazla tüketip bayılmış, viral olmuştu

Düzce’nin Yığılca ilçesinde 2022 yılında 'deli bal' olarak bilinen orman gülü balını fazla tükettiği için baygın halde bulunan ve görüntüleri sosyal medyada viral olan boz ayı, yıllar sonra da etkisini sürdürüyor. 'Balkız' adı verilen ayının ünü bölgedeki bal satışlarını katlarken, artan ilgiyi fırsata çeviren üretici, bayılan ayıyı tasvir eden ahşap bir dekoru dükkanının başköşesine yerleştirdi.

İlçede 2022 yılında ormanda bitkin halde bulunan ayının, halk arasında "deli bal" olarak bilinen orman gülü balından fazla tükettiği için fenalaştığı belirlenmişti.

Satışları katlayan boz ayı: Deli balı fazla tüketip bayılmış, viral olmuştu 1

Adı "Balkız" konulan ve veteriner hekim kontrolünde tedavi edildikten sonra doğaya salınan ayı, sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle büyük ilgi görmüştü.

BAYILAN AYI DEKORUYLA ORMAN GÜLÜ BALI SATIYOR

Olayın ardından "ayıyı bayıltan bal" olarak ünlenen ürüne, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından talep gelmeye başladı. Bal üreticisi Yunus Emre Söğüt, sınırları aşan bu ilgiyi simgelemek amacıyla iş yerine, baldan bayılan ayıyı tasvir eden ahşap bir dekor yaptırdı.

Satışları katlayan boz ayı: Deli balı fazla tüketip bayılmış, viral olmuştu 2

KİLOSU 4 BİN 500 LİRADAN ALICI BULUYOR

Balın 850 gramının 4 bin, 1 kilogramının ise 4 bin 500 liradan satıldığını belirten Söğüt, özellikle Türkiye'nin farklı şehirlerinden yoğun sipariş aldıklarını söyledi.

Ayının yaşadığı durumun doz aşımından kaynaklandığını hatırlatan Söğüt, "Ayımız orman gülü balını fazla yediği için bayılmıştı. Gerekli tedavilerin ardından çip takılarak doğaya salındı. Bu bal aslında şifa balı. Her sabah 1 kaşık yenildiği zaman tansiyonu ve şeker dengelediği bilinir ama fazlası tüketilmemesi gerektiğini belirtiyoruz" dedi.

Satışları katlayan boz ayı: Deli balı fazla tüketip bayılmış, viral olmuştu 3

Ayının baygın görüntülerinin sosyal medyada viral olmasının satışlara etkisine de değinen Yunus Emre Söğüt, "Ayıyı bayıltan bal olarak ün yapan orman gülü ballarımızın satışında da artış oldu. İnsanlar tercih ediyor ama hep dediğimiz gibi fazla yememek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Satışları katlayan boz ayı: Deli balı fazla tüketip bayılmış, viral olmuştu 4

"BALKIZIMIZ BALDAN FAZLA YEDİ VE BAYILDI"

Dükkanındaki ahşap dekora ilişkin ise Söğüt, "Ayının baygın halde köylüler tarafından yakalanıp pikap arkasına konulduğu görüntüler büyük ilgi görmüştü. Bize hatıra olması açısından kütükten böyle bir çalışma yaptık. Önüne de arı kovanı koyduk, üzerine de ayı çalışması yaptık. Balkızımız baldan fazla yedi ve bayıldı. Bizde kovana yatar şekilde bir maketini yaptık. Fuar alanlarına katıldığımızda çok ilgi görüyor. Özellikle Düzce bölgesinde insanlar beğeniyor. İlgili de oluyor" dedi.

Satışları katlayan boz ayı: Deli balı fazla tüketip bayılmış, viral olmuştu 5

"ARI KOVANLARINA AYILAR SALDIRDI"

Ayrıca, bölgede ayıların sürekli ormanlık alanda gezdiklerini ifade eden Söğüt, zaman zaman arı kovanlarına da saldırıldığına dikkati çekerek, "Geçtiğimiz aylarda ormanlık alandaki arı kovanlarına ayılar saldırdı. Aynı ayı değil fakat farklı ayıların saldırdığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Satışları katlayan boz ayı: Deli balı fazla tüketip bayılmış, viral olmuştu 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

