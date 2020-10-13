Satranç nasıl oynanır, kuralları nedir?

Satranç tahtası; soldan sağa A-H arası harflerle, aşağıdan yukarı ise 1-9 arası rakamlarla kodlanmış durumda. Buna göre A1 karesine beyaz kale gelecek şekilde taşlar sıralanır. Buna göre soldan sağa doğru; at, fil, vezir, şah, fil, at ve yeniden kale dizilir. Bu sütunun ön tarafında piyonlar yer alır. Siyah taşlar da simetri olacak biçimde tahtanın öbür ucuna dizilir.

Şah, kaçamayacak ve şah çekilmesini engelleyemeyecek şekilde tehdit edildiğinde oyun biter.

İyi Satranç Nasıl Oynanır?

Satrançta başarılı olmak için uygulamanız gereken bazı taktikler bulunur. Bu uygulamaları öğrenerek ve bol bol antrenman yaparak rakiplerinizi alt edebilirsiniz.

Merkez Kare Kontrolüne Sahip Olun

Tahtanın tam ortasında bulunan 4 kareye sahip olmaya çalışın. Bu sayede tüm tahta üzerinde hakimiyet kurabilirsiniz. Özellikle atlar bu bölgede son derece etkilidir.

Taşlarınızı Feda Etmekten Çekinmeyin

Eğer bir planınız varsa, bu planı uygulamak adına kendi taşlarınızı feda edebilirsiniz. Söz gelimi taşlarınızın hareket alanını tıkayan rakip taşları hareket ettirmek için rakibinizi yemleyebilirsiniz. Planınız ne kadar büyükse, gözden çıkaracağınız taş da o kadar büyük olabilir.

Rakibinizi Gözlemleyin

Satrançta, rakibinizin hamleleri de en az sizin hamleleriniz kadar önemli. Oyun içinde rakibinizi gözlemleyerek onun bir sonraki hamlesini tahmin edebilirsiniz. Bunun dışında genel bir izlenime sahip olmak da son derece etkili olabilir. Rakibinizin agresif ya da pasif bir oyuncu olduğunu bu şekilde ayrıt edebilirsiniz.