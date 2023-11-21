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Satranç nasıl yazılır? Satranç mı santranç mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

19.11.2023 18:56 | Son Güncelleme:
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Bireyler gündelik yaşamda çok fazla kullandıkları sözcüklerin bile doğru yazılışı konusunda tereddüt yaşayabilirler. Sözcüklerin doğru yazım şekilleri ve Türkçe imla kuralları konusunda yetkili kurum olan Türk Dil Kurumu devreye girer. Türkçedeki dil kurallarının herkes tarafından kolaylıkla öğrenilebilmesi için TDK, yazım kılavuzlarını internet üzerinde yayımlamıştır. Böylelikle sözcüklerin anlamları ve doğru yazılış şekilleri kolaylıkla öğrenilebilir. Peki satranç nasıl yazılır?

Türkçe içeriğinde bulunan binlerce kelime göz önünde bulundurulduğunda en zengin diller arasında yer alır. Kelime ve kelime gruplarının çeşitliliğinden dolayı birçoğunun yazımında hatalar yapılabilmektedir. Gündelik yaşamın bazı noktalarında satranç kelimesi sıklıkla kullanılır. Satranç, yazı ve konuşma dilindeki farklılıklardan dolayı hata yapılan kelimeler içerisinde yer alır. Bu tür kelimeler özellikle ağız alışkanlığı nedeniyle yanlış telaffuz edilip yanlış bir biçimde yazılabilmektedir. Özellikle yabancı dillerden dilimize geçen satranç vb. kelimelerde yanlış kullanımlar çok olası bir durumdur.

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Satranç nasıl yazılır?

İçinde yer aldığımız sosyal medya çağının en büyük handikaplarından biri yazım hatalarıdır. Bu noktada doğru zannedilen, ancak yanlış kullanılan pek çok kelime mevcuttur. Bu sözcüklerden bir tanesi de ‘satranç’ kelimesidir. Satranç yazımı konusunda kafa karıştıran nokta kelimenin satranç mı santranç mı şeklinde yazılması gerektiğidir. Satranç TDK'ye göre dilimize Arapçadan geçen bir sözcüktür.

Satranç kelime anlamı olarak; 14. yüzyılda literatüre giren ve hem saray erkanı hem de halk tarafından kullanılan satranç, 32 taşla oynan bir zeka oyunudur. Satranç sözcüğünün ‘santranç’ biçimindeki kullanımı yazım hatası olarak değerlendirilir. Kelimenin doğru yazılışı ‘satranç’ biçiminde olmalıdır.

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Satranç mı santranç mı?

Türk dili, coğrafyasında yer alan yabancı dillerle etkileşime girip, birçok yeni kelime grubunu bünyesine katmıştır. Bu sözcükler ise zamanla Türkçeleşip yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Yabancı dillerden gelen kelimelerin genellikle Türkçe ağız yapısına aykırı olması, beraberinde yazı ve konuşma dilinde yapılan hataları da getirir.

Satranç sözcüğü yazılırken çok fazla hata yapılan kelimeler arasında bulunur. Kişiler arası hatalı kullanımın yaygınlaşması, bu tür sözcüklerin sorgulanmasındaki en büyük faktörler arasındadır. Hatalı kullanımların yarattığı bilgi kirliliğini önleyebilmek için satranç kelimesinin doğru yazılışını bilmek gerekir. Buna göre satranç sözcüğünün yazı dilindeki doğru kullanımı ‘satranç’ şeklinde olmalıdır. Satranç doğru yazılışı ve yanlış kullanımları aşağıdaki gibidir.

  • Satranç (Doğru kullanım)
  • Santranç (Yanlış kullanım)
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