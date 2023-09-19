Savaş Cebeci Kaan Kazgan kavgası sonrası federasyon harekete geçti! MMA dövüşçüsünden özür mesajı geldi

Sosyal medyada yaşadıkları atışma sonrası buluşan ve kavga eden MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile spor eğitmeni Savaş Cebeci gündemden düşmüyor.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Yaşanan kavganın ardından konuyla ilgili Türkiye MMA Federasyonu'ndan açıklama geldi. Federasyon tarafından paylaşılan duyuruldu Kazgan'ın disipline sevk edilişi şu ifadelerle duyurdu: "Federasyonumuz tarafından 18.09.2023 tarihinde basın kuruluşları ve birçok sosyal medya platformunda federasyon sporcularımızdan Kaan Kazgan’a ait olduğu iddia edilen görüntüler ve yaşanan olayla ilgili olarak federasyonumuz yönetim kurulu ivedilikle toplanmıştır."

"Birçok yayın kuruluşu ve sosyal medya hesaplarında belirtilen olayların incelenmesi amacı ile yönetim kurulunda sorumlu üyeler görevlendirilmiştir. Yaşanan olaylara ilişkin olarak görüntülerin incelenmesi ve ardından da adı geçen sporcumuz ile görüşme sağlanmasına müteakip gerek görülmesi halinde disiplin yönetmelikleri gereği sporcumuzun federasyonumuzun ilgili kurulu olan disiplin kuruluna sevki sağlanacaktır.”

KAAN KAZGAN'DAN PAYLAŞIM

X hesabından videolu paylaşım yapan Kaan Kazgan şöyle konuştu:

"Savaş Cebeci ile yaptığımız ring dışı müsabakadan dolayı adli mercilerce resen başlatılan soruşturma gereği ikimiz de gittik ifadelerimizi verdik. İkimizde birbirimizden şikayetçi olmadık. Konu kapandı. Gözaltına alındığımız haberleri yalandır. Kamuoyunu bu şekilde rahatsız edebilecek çirkin görüntüler oluştuğu için üzgünüm. Herkesten özür diliyorum. Keşke olmasaydı. Biz sporcular olarak gençlere daha düzgün örnek olmamız gerekiyor. Bu yüzden özür diliyorum. Gençlerden bunları yapmamalarını, örnek almamalarını diliyorum."

"KENDİSİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Gözlerin çevrildiği Cebeci ise kaşında açılma olduğunu belirterek çektiği videoda, "Kaan'la maç yaptık ve beni yendi. Kendisini tebrik ediyorum. Delikanlıca bir maç oldu, helal olsun. Yenmek de var yenilmek de. Kaşımda biraz açılma var sadece. Bu mevzu da böylece kapandı." ifadelerini kullandı.

