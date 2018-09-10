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Savaşçı 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 10.09.2018 15:45 | Son Güncelleme

Savaşçı 3. yeni sezonu ne zaman başlayacak? Fox TV'de pazar günleri ekrana gelen Savaşçı, Kılıç Timi'nin başından geçen kahramanlık hikayelerini ekrana aktarıyordu. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun oynadığı Savaşçı dizisi 48. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Tim'in yeni belalısı olan Leyla, yaptığı son hamle ile büyük bir darbe yapmıştı ekipte. Şimdi hayranlarını yeni sezonu dört gözle bekliyor. Peki Savaşçı 3. yeni sezon ne zaman? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

Savaşçı 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Savaşçı 3. yeni sezon fragmanı için gözler Fox TV'de. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun oynadığı Savaşçı dizisi Kılıç Timi'nin başından geçen kahramanlık hikayelerini konu alıyordu. Sezon finalinde Kürşat Teğmen'in cenazesinden sonra Leyla, kirli planını ortaya koymuş, Kağan'ı kalbinden vurmuş ve Tim'e ağır bir darbe yapmıştır. Kağan, Savaşçı sezon finalinde öyle bir şey yapmıştı ki izleyenler şok olmuştu. Şimdi ise Savaşçı hayranları, yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor ve bir an önce yeni sezon fragmanı çıkmasını bekliyor. Peki Peki Savaşçı 3. yeni sezon ne zaman? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

SAVAŞÇI 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Savaşçı 3. sezon yayın tarihi için hayranları gün sayıyor. Limon Film yapımı olan Savaşçı, şok bir sezon finali izledikten sonra yeni sezonu iple çekmeye başlamışlardı. Fakat şu ana kadar Savaşçı yeni sezon fragmanı yayınlanmadığı gibi yapımcı ve kanaldan gelen bir bilgi de yok. Savaşçı yeni sezonu için tahmin edilen tarih ise 22 Eylül veya 29 Eylül. Yeni fragman çıktığı ve güncel bir haber geldiği zaman sizlerle en kısa zamanda paylaşacağız.

SAVAŞÇI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Öldü sanılan Leyla’nın ortadan kaybolması kafaları karıştırır. Bu arada Kopuz Albay Leyla’yla ilgili önemli bilgilere ulaşır. Ancak Seyfi’den gelen bir istihbarat Leyla’nın başta Yüzbaşı Kağan olmak üzere, Kılıç Timi’ne saldırı planları içinde olabileceği ihtimalini yükseltir. Bağlantılı olduğu yapının yönlendirmesiyle harekete geçen Leyla, sonunda şeytani hamlesini yapar...

Leyla’nın bu hamlesi sadece Kağan’ın değil, Kutalmış Paşa, Albay Kopuz ve Kılıç Timi’nin diğer üyelerinin de hayatında büyük kırılmalara sebep olacaktır.


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