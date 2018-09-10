Savaşçı 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Savaşçı 3. yeni sezon fragmanı için gözler Fox TV'de. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun oynadığı Savaşçı dizisi Kılıç Timi'nin başından geçen kahramanlık hikayelerini konu alıyordu. Sezon finalinde Kürşat Teğmen'in cenazesinden sonra Leyla, kirli planını ortaya koymuş, Kağan'ı kalbinden vurmuş ve Tim'e ağır bir darbe yapmıştır. Kağan, Savaşçı sezon finalinde öyle bir şey yapmıştı ki izleyenler şok olmuştu. Şimdi ise Savaşçı hayranları, yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor ve bir an önce yeni sezon fragmanı çıkmasını bekliyor. Peki Peki Savaşçı 3. yeni sezon ne zaman? Yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

SAVAŞÇI 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Savaşçı 3. sezon yayın tarihi için hayranları gün sayıyor. Limon Film yapımı olan Savaşçı, şok bir sezon finali izledikten sonra yeni sezonu iple çekmeye başlamışlardı. Fakat şu ana kadar Savaşçı yeni sezon fragmanı yayınlanmadığı gibi yapımcı ve kanaldan gelen bir bilgi de yok. Savaşçı yeni sezonu için tahmin edilen tarih ise 22 Eylül veya 29 Eylül. Yeni fragman çıktığı ve güncel bir haber geldiği zaman sizlerle en kısa zamanda paylaşacağız.