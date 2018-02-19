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Savaşçı 32. son bölüm izle: Galip öldü mü? (Savaşçı 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 19.02.2018 09:13 | Son Güncelleme

Savaşçı 32. son bölüm nefesleri kesti. Kuzgun, yanına aldığı yeni adamlar ile geçen bölümde ilk darbesini vurmak istemişti. Türkmenlerle görüşmeye giden Kutalmış Paşa'ya yapılan suikast girişimi sonuçsuz kaldı. Kuzgun'un General Kutalmış'ı hedef alması herkesi tetikte tutarken Kılıç Timi'nden bir kişi teröristlerin eline düşüyor. Peki Savaşçı 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Galip öldü mü? İşte Savaşçı 32. son bölüm...

Savaşçı 32. son bölüm izle: Galip öldü mü? (Savaşçı 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Savaşçı 32. bölümde gerilim had safhada idi. Kılıç Timi’nin destansı hikayesini anlatan Savaşçı son bölümde Kuzgun, Kutalmış Paşa'ya yapılan suikast sonrasında Tim'in çevresini teröristlerin sarmasını istiyor. Bu sırada kendisine ulaşılamayan Galip, teröristlerin eline düşer. Galip bir şekilde onların elinde kurtuluyor ama başlarında Çeto'nun olduğu teröristlerin peşlerinde. Kuzgun, kaçırdıkları için adamlarına kızıyor ve kesinlikle yakalanmasını istiyor. Peşinde teröristlerin olduğu Galip'in yere yıkıldığı sahne izleyenleri meraklandı. Savaşçı 33. yeni bölüm fragmanı şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki Galip'e ne oldu? Galip ölecek mi? Yoksa Tim gelip kurtaracak mı?

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaşçı son bölümde; Kuzgun’un ateşiyle Kutalmış General ve ona siper olan Emre yere düşmüşlerdir. Yüzbaşı Kağan, vuruldular diye endişelenirken, Kuzgun planının ikinci kısmını devreye sokar. Kalabalık terörist grubu köyü kuşatır ve Kılıç Timi, Türkmenler’le birlikte teröristlere karşı koymaya çalışır. Ama Galip’le iletişimin kesilmesi, timde paniğe sebep olur. Savaşçı son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Savaşçı 32. son bölümü izle

Roza tarafından kaçırılan Pia ise Kuzgun’la karşı karşıya geldiklerinde hayatının en büyük şokunu yaşar. Kuzgun’un beklenmedik hamlesiyle olaylar arasındaki bağlantıyı çözen Albay Kopuz için Pia meselesi daha da karmaşık hale gelecektir. Savaşçı son bölümü izleyenler yeni bölüm fragmanını merak ediyorlar. Henüz yayınlanmayan yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Savaşçı 33. yeni bölüm fragmanı için tıklayınız

Astsubay Üstçavuş Galip Aygün (Bahadır Vatanoğlu)

Gaziantepli olan Galip, Can arkadaşı Emre ile birlikte Kılıç Tim'inin gülen yüzü ve neşeli tarafıdırlar. Emre ile aynı kıza aşık olmak dahil pek çok macera yaşarlar, didişir, atışırlar ama daima birbirlerinin sırtını kollarlar.

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