Savaşçı 32. son bölüm izle: Galip öldü mü? (Savaşçı 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Savaşçı 32. bölümde gerilim had safhada idi. Kılıç Timi’nin destansı hikayesini anlatan Savaşçı son bölümde Kuzgun, Kutalmış Paşa'ya yapılan suikast sonrasında Tim'in çevresini teröristlerin sarmasını istiyor. Bu sırada kendisine ulaşılamayan Galip, teröristlerin eline düşer. Galip bir şekilde onların elinde kurtuluyor ama başlarında Çeto'nun olduğu teröristlerin peşlerinde. Kuzgun, kaçırdıkları için adamlarına kızıyor ve kesinlikle yakalanmasını istiyor. Peşinde teröristlerin olduğu Galip'in yere yıkıldığı sahne izleyenleri meraklandı. Savaşçı 33. yeni bölüm fragmanı şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki Galip'e ne oldu? Galip ölecek mi? Yoksa Tim gelip kurtaracak mı?

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaşçı son bölümde; Kuzgun’un ateşiyle Kutalmış General ve ona siper olan Emre yere düşmüşlerdir. Yüzbaşı Kağan, vuruldular diye endişelenirken, Kuzgun planının ikinci kısmını devreye sokar. Kalabalık terörist grubu köyü kuşatır ve Kılıç Timi, Türkmenler’le birlikte teröristlere karşı koymaya çalışır. Ama Galip’le iletişimin kesilmesi, timde paniğe sebep olur. Savaşçı son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.