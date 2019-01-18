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Savaşçı 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kılıç Timi'nden nefes kesen operasyon! Savaşçı yeni bölüm ne zaman?

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SİNEMA TV  | 18.01.2019 23:35 | Son Güncelleme

Savaşçı dizisinin merakla beklenen 60. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Savaşçı'nın nefes kesen yeni bölüm fragmanında Kılıç Timi büyük bir operasyona çıkıyor. Fragmanda Kaan Bozok'un sözleri ise izleyenlerin tüylerini diken diken ediyor. Peki Savaşçı hu hafta var mı? Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Savaşçı 60. yeni bölüm fragmanı.

Fox TV'nin sevilen asker dizisi Savaşçı 59. son bölümüyle Aralık ayında ekrana gelmişti. Ocak ayında ekrana ara veren Savaşçı'nın heyecan dolu 60. yeni bölümün yayın tarihi ise açıklandı. Savaşçı dizisinin 60. yeni bölümünün ise 27 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM ÇEKİMLERİ ZOR ŞARTLARDA YAPILDI
Savaşçı'nın yeni bölüm çekimleri Eskişehir'de kar altında yapıldı. Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisinin çekimlerinde zorlu hava şartlarına rağmen oyuncular kar, kış tanımadı.

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1981 doğumlu, sevilen oyuncu Sarp Levendoğlu sette yeni yaşına merhaba dedi. Tüm çekim ekibiyle doğum gününü kutlayan oyuncunun, Eskişehir’in eksi dereceleri gösteren havasına rağmen mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kılıç Timi ve Türk Dünyası askerleri eğitim faaliyeti sırasında saldırıya uğramışlardır. Yüzbaşı Kağan’ın uçurumdan düşmesini son anda elini yakalayarak, engellemeye çalışan İlyas’ın gücü tükenirken, teröristler de ateş çemberini daraltırlar. Saldırının sonuçları Kutalmış Paşa, Albay Kopuz, Kılıç Timi ve Türk Dünyası’nın askerlerini derinden sarsarken, hayalini kurdukları Türk Birliği’nin de geleceğini etkileyecektir.

Bu arada Ruslara teslim edilen Karon’la ilgili gelişen beklenmedik bir durum karargahı alarma geçirir. Karon dünyada büyük yankı uyandıracak bir eylem peşindedir. Lazar ve Velid plan doğrultusunda sınır dışına çıkmaya çalışırken, Yüzbaşı Bahtiyar’ın da Azerbaycan’a gitmesi olayların seyrini değiştirecektir.

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