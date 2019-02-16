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Savaşçı'da Astsubay Selçuk kurtulacak mı? Savaşçı dizisi 63. yeni bölüm fragmanı izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 16.02.2019 02:54 | Son Güncelleme

Savaşçı dizisi 63. yeni bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın yeni bölümünde kaçırılan Selçuk Astsubay'a ne oldu? Kılıç Timi Selçuk'u kurtarmak için harekete geçiyor. Selçuk Astsubat ise Velid’in ölüm tehditiyle karşı karşıya kalıyor. İşte Savaşçı 63. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği Savaşçı dizisinin 63. yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

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Selçuk Astsubay’la irtibat kesilmiştir. Kılıç Timi Selçuk’un hayatından endişe ederken, Selçuk Velid’in ölüm tehditiyle karşı karşıyadır. Albay Kopuz Bahtiyar Yüzbaşı komutasındaki Türk Birliği askerlerini Kılıç Timi’ne destek için harekete geçirirken, bölgede bulunan Seyfi’yi de Selçuk’un götürüldüğü yeri öğrenmesi için görevlendirir. Kılıç Timi Selçuk’u kurtarabilmek için önce ateş çemberinden çıkmak zorundadır. Çatışma büyük bir şiddetle sürerken Galip ve Emre Astsubaylar’ın beklenmedik planı olayların seyrini değiştirecektir. Karargahta bir şeyler yapması gerektiğini düşünen Funda Üsteğmen ise Albay Kopuz’a yaptığı teklifle Kılıç Timi’ne katkı sağlamak ister. Ancak Elsa ve Melik’in yeni hamlesi Kılıç Timi için tehlikenin boyutunu daha da arttıracaktır.

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SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Albay Kopuz’un teröristlerle aynı fotoğrafta olduğu belirlenen kardeşi Murat’ı, karşısında görmesi karargahta gerilime sebep olur. Kılıç Timi başta olmak üzere herkes büyük bir şaşkınlık yaşarken, Murat’ın her hareketini takip eden Elsa ve Melik için de Albay Kopuz’un tepkisi tam bir sürpriz olacaktır.

Bu arada terör odaklarının yeni eylem planlarıyla ilgili istihbarat alan Albay Kopuz, Seyfi’yi araştırması için görevlendirirken Kılıç Timi’ni de harekete geçirir. Operasyon sırasında Çiğdem Teğmen’in fark ettiği bir ayrıntı, tehlikenin daha da büyük olduğunu gösterir. Elsa ve Melik’in hamlesiyle tuzağa çekilen Kılıç Timi için artık zamana karşı yarış başlamıştır.

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