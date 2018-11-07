Savaşçı'da Haydar Bozkurt'un oğluna veda mesajı! 'Ne mutlu Türküm diyene' Savaşçı 53. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın 53. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman ve ön izleme yayınlandı. Savaşçı'nın 11 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde, esir düşen Haydar Bozkurt'un oğluna nasihatleri yer alıyor. Ölümle burun buruna Haydar Bozkurt, cep telefonuyla karısı ve çocuğuyla konuşuyor ve oğluna nasihatler veriyor. İzleyenleri duygulandıran o sahnelerde Haydar Bozkurt'un ''Yaratılmış hiç bir şeyden korkma. Allah'ın dışında hiç bir varlığın karşısında boyun eğme. Alnına alın terinden başka leke değmesin oğlum. Oğlum, Yunus gibi inan, Karacaoğlan gibi sev. Kaan Bozok gibi, Haydar Bozkurt gibi dövüş. Paşaların paşası, sarışın kurdun yolundan asla ayrılma. Namussuzlu savaşmaktan, ayağa kalkıp ayrılmaktan sakın korkma.
Boğazın patlayana kadar 'Ne Mutlu Türküm diyene' haykır. Hiç bir şeyden korkma oğlum" sözleri dikkat çekiyor.
Peki Savaşçı'da Haydar Bozkurt ölüyor mu? Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu Savaşçı'dan ayrılıyor mu? Bu sorular dizinin merakla beklenen yeni bölümünde ortaya çıkacak.
SAVAŞÇI 53. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI
SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kağan’ın içinde olduğu bombalı aracın infilak etmesiyle, Çiğdem ve Bahtiyar büyük bir şok yaşarlar. Kağan’ın akibetini öğrenmek için endişeyle patlayan aracın yanına koşarken, Leyla ve adamları da bölgeden uzaklaşmak için harekete geçmişlerdir. Ancak Leyla’nın son anda eline bir koz geçirdiğini sanması, hayatının en büyük hatası olacaktır.
Bu arada Türk Dünyası Kurultayı başarıyla tamamlanmıştır. Albay Kopuz ise Karon’un kampında bombardıman altında kalan Seyfi’ye ulaşmaya çalışır. Gelen bir istihbaratı değerlendiren Albay Kopuz, Kılıç Timi’ni operasyona çıkarır. Ancak operasyonda her şey yolunda gitse de Yörük Haydar’a kurulan şeytani plan, olayları içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum