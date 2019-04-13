Savaşçı'da Kılıç Timi'ne hain tuzak! İlyas şehit mi oldu? Savaşçı 70. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox'un sevilen dizisi Savaşçı 70. yeni bölümüyle 14 Nisan Pazar akşamı ekrana gelecek.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Savaşçı yeni bölümde, Kılıç Timi bombanın infilak etmesiyle savrulan İlyas’ın şehit mi oldu gerilimini yaşarken, aynı zaman da Kağan ve Haydar komutanlarını kurtarmak için teröristleri bir an önce püskürtmek zorundadır.

Elsa ve Melik’in farklı bir saldırı yöntemiyle karşı karşıya kalan Kağan, Yörük Haydar ve Kıbrıslı Batur’un pes etmeye niyeti yoktur. Ancak son anda gelişen beklenmedik bir durum Elsa ve Melik kadar Kağan ve Haydar’ı da şaşkına uğratacaktır. Olayların seyri bir anda değişirken, Albay Kopuz gerilimin gittikçe yükseldiği karargahta, oğlunu dua ederek bekleyen Selver’e iyi bir haber verebilecek midir?

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Gaye Turgut Evin, Ali İl, Bahadır Vatanoğlu, Uğur Biçer, Doğan Bayraktar ve Ali Tarık Fındık’ın paylaştığı, yapımını Limon Film, yapımcılığını Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın ve senaryosunu Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisi her Pazar 20.00’de FOX‘ta.