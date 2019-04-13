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Savaşçı'da Kılıç Timi'ne hain tuzak! İlyas şehit mi oldu? Savaşçı 70. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 13.04.2019 01:42 | Son Güncelleme

Savaşçı dizisinin 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Savaşçı'nın yeni bölümünde Kılıç Timi ateş çemberine giriyor. Astsubay Bayram komutasındaki Kılıç Timi, Lazar ve adamları tarafından pusuya düşürülüyor. Peki Savaşçı'da İlyas şehit mi oluyor? İşte Savaşçı 70. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Fox'un sevilen dizisi Savaşçı 70. yeni bölümüyle 14 Nisan Pazar akşamı ekrana gelecek.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Savaşçı yeni bölümde, Kılıç Timi bombanın infilak etmesiyle savrulan İlyas’ın şehit mi oldu gerilimini yaşarken, aynı zaman da Kağan ve Haydar komutanlarını kurtarmak için teröristleri bir an önce püskürtmek zorundadır.

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Elsa ve Melik’in farklı bir saldırı yöntemiyle karşı karşıya kalan Kağan, Yörük Haydar ve Kıbrıslı Batur’un pes etmeye niyeti yoktur. Ancak son anda gelişen beklenmedik bir durum Elsa ve Melik kadar Kağan ve Haydar’ı da şaşkına uğratacaktır. Olayların seyri bir anda değişirken, Albay Kopuz gerilimin gittikçe yükseldiği karargahta, oğlunu dua ederek bekleyen Selver’e iyi bir haber verebilecek midir?

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Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Gaye Turgut Evin, Ali İl, Bahadır Vatanoğlu, Uğur Biçer, Doğan Bayraktar ve Ali Tarık Fındık’ın paylaştığı, yapımını Limon Film, yapımcılığını Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın ve senaryosunu Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisi her Pazar 20.00’de FOX‘ta.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hastaneye yetiştirilen Çiğdem Teğmen’in hayati tehlikesi sürerken, son ana kadar Melik ve adamlarına kafa tutan Yüzbaşı Kağan ve Yüzbaşı Haydar’ın savaşmadan ölmeye niyeti yoktur…

Diğer tarafta ise herkes bir yandan Çiğdem için endişelenirken bir yandan da Kağan ve Haydar’ın akibetini merak etmektedir. Her şeye rağmen umudunu kaybetmeyen Kılıç Timi komutanlarını kurtarmak için geri dönmekte diretirler. Ancak Kutalmış Paşa ve Albay Kopuz’un gizli hamlesi olayların seyrini değiştirirken, gelişen beklenmedik olaylar Kılıç Timi’ni yine büyük bir tehlikeyle karşı karşıya getirecektir.


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