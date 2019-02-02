Savaşçı'da Kopuz Albay'ın gizemli kardeşi ortaya çıkıyor! Savaşçı 61. yeni bölüm fragmanı izle!

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SİNEMA TV  | 02.02.2019 00:06 | Son Güncelleme

Savaşçı dizisinin 61. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın 61. yeni bölümünde Kopuz Albay’ın kardeşi Murat yıllar sonra ortaya çıkıyor. Diziye yeni katılan Ali İl'in canlandıracağı Murat Kopuz karakteri hikayenin seyrini değiştirecek.

Savaşçı dizisinin yeni bölümünde sürpriz oyuncular diziye katılıyor.

“Savaşçı”nın 61. bölümü itibarıyla, dizide “Murat Kopuz” karakterine hayat veren Ali İl, İbrahim Kopuz’un (Murat Serezli) kardeşi olarak izleyici karşısına çıktı.

Ali İl (1)

Elsa’yı canlandıran Deniz Çom, uluslararası çalışan bir istihbarat ajanının yanı sıra sinsi ve akıllı bir kadın olarak ekrana geldi. Elsa, örgütün beyni rolünde.

Elsa

Evren Erler’in hayat verdiği “Melik” karakteri ise, Elsa’nın yakışıklı sevgilisi, bölgede etkin bir şeyhin oğlu. Modern bir görünüme sahip olan Melik, örgütün planlanan eylemlerini hayata geçiren en önemli adamı.

Evren Erler (1)

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Seyfi’yle bir araya gelen Selver, Kubilay, Birsen ve Esra da Lazar ve Velid’in hedefindedirler. Lazar ve Velid saldırı için doğru anı beklerken, Albay Kopuz’un Başak’tan aldığı bilgi Kılıç Timi’nde gerilime sebep olur. Albay Kopuz, Kılıç Timi’ni hemen harekete geçirirken, kendisi de operasyona bizzat katılır. Ancak operasyon sırasında gelişen beklenmedik bir durum, olayları daha da içinden çıkılmaz bir noktaya getirir.

Bu arada Lazar’ın bağlantı kurduğu terör odaklarının, sinsi bir planla devreye girişi başta Albay Kopuz olmak üzere Kırlangıç Paşa dahil Kılıç Timi’ni büyük bir tehlikeyle karşı karşıya getirecektir.

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı”nın 61. bölümü, 3 Şubat Pazar günü FOX izleyicisiyle buluşacak.

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