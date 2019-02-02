Savaşçı'da Kopuz Albay'ın gizemli kardeşi ortaya çıkıyor! Savaşçı 61. yeni bölüm fragmanı izle!

Savaşçı dizisinin yeni bölümünde sürpriz oyuncular diziye katılıyor.

“Savaşçı”nın 61. bölümü itibarıyla, dizide “Murat Kopuz” karakterine hayat veren Ali İl, İbrahim Kopuz’un (Murat Serezli) kardeşi olarak izleyici karşısına çıktı.

Elsa’yı canlandıran Deniz Çom, uluslararası çalışan bir istihbarat ajanının yanı sıra sinsi ve akıllı bir kadın olarak ekrana geldi. Elsa, örgütün beyni rolünde.

Evren Erler’in hayat verdiği “Melik” karakteri ise, Elsa’nın yakışıklı sevgilisi, bölgede etkin bir şeyhin oğlu. Modern bir görünüme sahip olan Melik, örgütün planlanan eylemlerini hayata geçiren en önemli adamı.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seyfi’yle bir araya gelen Selver, Kubilay, Birsen ve Esra da Lazar ve Velid’in hedefindedirler. Lazar ve Velid saldırı için doğru anı beklerken, Albay Kopuz’un Başak’tan aldığı bilgi Kılıç Timi’nde gerilime sebep olur. Albay Kopuz, Kılıç Timi’ni hemen harekete geçirirken, kendisi de operasyona bizzat katılır. Ancak operasyon sırasında gelişen beklenmedik bir durum, olayları daha da içinden çıkılmaz bir noktaya getirir.