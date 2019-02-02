Savaşçı'da Kopuz Albay'ın gizemli kardeşi ortaya çıkıyor! Savaşçı 61. yeni bölüm fragmanı izle!

Savaşçı dizisinin yeni bölümünde sürpriz oyuncular diziye katılıyor.
“Savaşçı”nın 61. bölümü itibarıyla, dizide “Murat Kopuz” karakterine hayat veren Ali İl, İbrahim Kopuz’un (Murat Serezli) kardeşi olarak izleyici karşısına çıktı.
Elsa’yı canlandıran Deniz Çom, uluslararası çalışan bir istihbarat ajanının yanı sıra sinsi ve akıllı bir kadın olarak ekrana geldi. Elsa, örgütün beyni rolünde.
Evren Erler’in hayat verdiği “Melik” karakteri ise, Elsa’nın yakışıklı sevgilisi, bölgede etkin bir şeyhin oğlu. Modern bir görünüme sahip olan Melik, örgütün planlanan eylemlerini hayata geçiren en önemli adamı.
SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Seyfi’yle bir araya gelen Selver, Kubilay, Birsen ve Esra da Lazar ve Velid’in hedefindedirler. Lazar ve Velid saldırı için doğru anı beklerken, Albay Kopuz’un Başak’tan aldığı bilgi Kılıç Timi’nde gerilime sebep olur. Albay Kopuz, Kılıç Timi’ni hemen harekete geçirirken, kendisi de operasyona bizzat katılır. Ancak operasyon sırasında gelişen beklenmedik bir durum, olayları daha da içinden çıkılmaz bir noktaya getirir.
Bu arada Lazar’ın bağlantı kurduğu terör odaklarının, sinsi bir planla devreye girişi başta Albay Kopuz olmak üzere Kırlangıç Paşa dahil Kılıç Timi’ni büyük bir tehlikeyle karşı karşıya getirecektir.
Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı”nın 61. bölümü, 3 Şubat Pazar günü FOX izleyicisiyle buluşacak.
Kar hayatı durdurdu! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Anlattıkları kan dondurdu! Yatak odası görüntüleriyle tehdit
Korkunç olay! 3 kızı metro raylarına bıraktı
Baklava baklava olalı böyle zulüm görmedi!
"Gizemli yapı"yı görmek için binlerce kişi yer altına iniyor
Onun gibisi dünyaya az gelir! Çok özledik Barış Abi
Zara logosunu değiştirdi! Twitter'da alay konusu oldu
'Komşuluk ölmüş' derdirten birbirinden sinir bozucu fotoğraflar
İlçede büyük panik! Antalya'dan sonra bir yerde daha...
Akıllı telefonlardan ihbar yağdı!
Otobüste dehşet! Şoförü defalarca bıçakladı
Sevgililer Günü için mekan önerileri ve fiyatları
Okuyucu Yorumları 0 yorum