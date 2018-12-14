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Savaşçı'dan çarpıcı fragman! Kağan Bozok vuruluyor! Savaşçı dizisi 58. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 14.12.2018 22:21 | Son Güncelleme

Savaşçı dizisi 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Savaşçı'nın yeni bölümünde dizinin hayranlarını şaşırtacak gelişmeler yaşanacak. Yeni bölüm fragmanında Kılıç Timi yeni bir operasyona hazırlanıyor. Kağan Bozok ise operasyon sırasında vuruluyor. İşte Savaşçı 58. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Savaşçı'dan çarpıcı fragman! Kağan Bozok vuruluyor! Savaşçı dizisi 58. yeni bölüm fragmanı izle!

Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Berk Oktay'ın başrollerde oynadığı Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın 16 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 58. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Savaşçı yeni bölümde, Albay Kopuz timiyle birlikte yaptığı baskında, Karon’u Suriye’deki malikanesinde sürpriz bir şekilde bulmuştur. Ancak Kutalmış Paşa’dan gelen telefon operasyonun seyrini değiştirir.

Karon yaptığı planla Albay Kopuz’u ve Kutalmış Paşa’yı zor bir kararın eşiğine getirir. Bu arada Yüzbaşı Kağan komutasındaki Kılıç Timi ise Pilot Üsteğmen Funda’yla birlikte her şeyden habersiz helikopterle yoldadır. Karon şimdi ele geçirilmiş gibi görünse de, asıl sinsi planını çoktan devreye sokmuştur.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sergey, Yüzbaşı Kağan ve Pilot Üsteğmen Funda’yı öldürmek için silahını doğrulturken, Albay Kopuz’un, Funda’nın babası Faik Turaç’ın adamına attığı yumruk karargahta büyük yankıya sebep olur. Bu arada bölgeden tahliye olmak için harekete geçen Kılıç Timi, Karon’un adamları tarafından ateş çemberine alınır. Çatışarak güvenli bir alana çekilmek zorunda kalan Kılıç Timi için zaman daralırken, Çiğdem Teğmen’in son anda fark ettiği bir ayrıntı olayların seyrini değiştirecektir.

Albay Kopuz ise Karon’u etkisiz hale getirmek için yaptığı planı devreye sokar. Ancak Karon’un beklenmedik hamlesi Albay Kopuz için tam bir sürpriz olacaktır.

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