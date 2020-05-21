Savaşçı Dizisi Oyuncu Kadrosu (Dizinin Künyesi ve Oyuncuların Sosyal Medya Hesapları)

Yapımcılığını Limon Film’in, yönetmenliğini ise Volkan Kocatürk’ün üstlendiği Savaşçı dizisinin oyuncu kadrosunda, ünlü isimlerin yanı sıra dizide oynadıktan sonra adını duyurmuş oyuncular da yer alıyor. Başladığı günden bu yana Fox TV ekranlarında yayımlanmaya devam eden Savaşçı dizisi oyuncuları arasında Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Aslı Bayram gibi ünlü isimler bulunuyor. 3. sezonuyla 26 Mayıs’ta sezon finali yapan Savaşçı dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı henüz netleşmedi. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi ve oyuncuları, ekranlarda olduğu kadar sosyal medya platformlarında da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Savaşçı Karakterleri ve Oyuncuları Yüzbaşı Kağan Bozok (Berk Oktay) Korkusuzluğu ve cesaretiyle dikkat çeken Yüzbaşı Kağan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda çalışan çok başarılı bir komutandır. Yakın dövüşte çok iyi bir asker olmasının yanı sıra benzeri nadir bulunan yeteneklere sahiptir. Beklenmedik zamanlarda beklenmeyen hamleler yapan biri olan Bozok, inatçı ve meydan okumayı seven bir karaktere sahiptir. Bazı zamanlarda mantık dışı hareket etse de kendini vatanına adamış idealist bir askerdir.

28 Ekim 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Berk Oktay, mankenlikle başladığı çalışma hayatına oyunculukla devam etme kararı vermiştir. Tatlı Bela Fadime dizisiyle ekranlara merhaba diyen oyuncu, daha sonra Akasya Durağı, Arka Sokaklar, Aşk’tan Kaçılmaz, Benim Hala Umudum Var gibi projelerde sergilediği başarılı performanslarıyla adından sıkça söz ettirmiştir. Son olarak Savaşçı dizisinde rol alan genç oyuncu, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Instagram: www.instagram.com/brkokty23/

Twitter: https://twitter.com/berkokty Aslı Özkaynak (Yıldız Çağrı Atiksoy) Uluslararası Politika Uzmanı olan ve bir üniversitede Yardımcı Doçent Doktor olarak çalışan Aslı karakteri, televizyonda çeşitli tartışma programların çıkmakta ve her zaman barış yanlısı biri olduğunu vurgulamaktadır. Başarılı ve yetenekli akademisyen aynı zamanda Yüzbaşı Kağan Bozok karakterinin sevgisi rolünü üstlenmiş, geçtiğimiz sezon diziden ayrılmıştır. Genç ve başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, 1986 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Oyunculuk kariyerine Büyük Buluşma projesiyle başlayan Atiksoy, Aşk Oyunu, Yağmur Zamanı, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Yedi Güzel Adam, Evli ve Öfkeli gibi çokça izlenen yapımlarda yer almıştır.

Instagram: https://www.instagram.com/yildiz_c_atiksoy

Twitter: https://twitter.com/YilCagAtiksoy Albay Halil İbrahim Kopuz (Murat Serezli) Eşi ve çocuğu teröristler tarafından katledilen Albay Halil İbrahim Kopuz, hayatını vatanı için mücadele etmeye adamış yiğit ve korkusuz bir komutandır. Kılıç Timi onun komutası altındadır ve Kopuz, timde görevli askerleri ailesi kabul etmiştir. Ailesini kaybettikten sonra onun için askerlik ve mücadeleden daha önemli bir şey kalmamıştır. Savaşçı dizisinde Halil İbrahim Kopuz’a hayat veren isim başarılı oyuncu Murat Serezli’dir. Mimar Sinan Üniversitesi’nde mimarlık eğitimi almış olan Murat Serezli, oynadığı reklam filmleriyle ün kazanmıştır. 35 yaşında oyunculuk yaşamına başlayan Serezli’nin ilk deneyimi Evli ve Çocuklu dizisinde canlandırdığı Selim karakteridir. Bugüne kadar 50’nin üzerinde dizi ve film çalışmasında rol almış olan Murat Serezli, kariyer hayatına Fox TV ekranlarında yayımlanmakta olan Savaşçı kadrosunda devam etmektedir. Instagram: https://www.instagram.com/murat.serezli

Twitter: https://twitter.com/MuratSerezli

Yüzbaşı Haydar Bozkurt (Sarp Levendoğlu) Hayatı sınır ötesi operasyonlarında ve zorlu çatışmalarda geçmiş olan Yüzbaşı Bozkurt, özgürlüğüne düşkün, gözü kara ve disiplinle ilgili birtakım sorunlar yaşayan bir subaydır. Yetenekleri ve kahramanlıkları sayesinde komuta kademesinde kalmayı başaran Bozkurt, kimseyle anlaşamaması ve sürekli olarak şehir değiştirmesi sebebiyle ordu içerisinde "Yörük Haydar" lakabıyla bilinmektedir. 1981 yılında Ankara'da doğan Sarp Levendoğlu, Haydar Bozkurt karakterine hayat vermektedir. Emret Komutanım dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu, şu anda Savaşçı kadrosunda yer almaktadır. Instagram: https://www.instagram.com/sarpablo11 Üsteğmen Serdar Türkmen (Fırat Albayram) Kılıç Timi’nde Yüzbaşı Kağan’dan sonra dizinin en sevilen ve merak uyandıran karakterleri arasında yer alan Üsteğmen Serdar Türkmen, cesur ve başarılı bir askerdir. Yüzbaşı Kağan Bozok'tan sonra Kılıç Timi'nde en çok sözü geçen askerlerden biri olan Türkmen; parlak zekası ile insanları kendisine hayran bırakan bir karakterdir. Fırat Albayram 11 Ocak 1985 yılında Nazilli’de dünyaya gelmiştir. Tiyatroya ilgi duyan Albayram; Adanalı, Boncuk, Sen de Gitme, Suskunlar gibi sevilen dizilerde ve Biz Size Döneriz adlı sinema filminde rol almıştır.

Twitter: https://twitter.com/FratAlbayram

Instagram: https://www.instagram.com/firatalbayram Üstçavuş Selçuk Yenilmez (Doğan Bayraktar) Anadolu’da doğup büyümüş olan Üstçavuş Serdar Yenilmez, çok saf ve temiz kalpli bir Anadolu çocuğu rolünde, Kılıç Timi’nin vazgeçilmezleri arasındadır. Arkadaşları için her türlü fedakarlığı hiç karşılık beklemeden yapabilecek olan Yenilmez, tükenmeyen bir sabra ve mücadele ruhuna sahiptir. 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Doğan Bayraktar, katıldığı Best Model of Turkey yarışması ile tanınmıştır. Bu yarışmadan sonra oyunculuk hayallerini gerçekleştirmek için adım atan Bayraktar’ın oynadığı ilk televizyon dizisi Savaşçı’dır. Twitter: https://twitter.com/dogaanbayraktar

Instagram: https://www.instagram.com/dogaanbayraktar Teğmen Murat Gündoğdu (Alican Albayrak) Kılıç Timi’nin en soğukkanlı ve bilge isimlerinden biri olan Teğmen Murat, katıldığı operasyonlarda verdiği kararlarda, duygularıyla değil her zaman mantığıyla hareket etmeye çalışan bir karakterdir. Yüzbaşı Kağan; aldığı duygusal kararları mantığıyla dengeler. İzmir’de dünyaya Alican Albayrak, televizyon kariyerine Derin Sular projesiyle adım atmıştır. İnadına Yaşamak, Kara Ekmek, Acil Aşk Aranıyor gibi yapımlarda rol alan Albayrak, kariyerine Savaşçı dizisinde devam etmektedir.

Instagram: https://www.instagram.com/alicanalbayrak1

Twitter: https://twitter.com/RadioAlbayrak Astsubay Başçavuş Turan Hüseyinoğlu (Hakan Dinçkol) Bulgaristan göçmeni olan Hüseyinoğlu Edirne'de yaşamaktadır. Disiplinli ve başarılı bir karakter olan Astsubay Başçavuş Turan Hüseyinoğlu Savaşçı dizisinde, çok az konuşan ve sakin bir karakterdir. Geçmişte yaşadığı birtakım trajedilerin onu bu hale getirmiş olması, izleyicide karakterin iç dünyasına dair merak uyandırıyor. 1981 yılında İstanbul’da doğan Hakan Dinçkol, oyunculuk eğitimi almasının ardından ilk oyunculuk tecrübesini Asla Vazgeçmem adlı dizide yaşamıştır. Instagram: https://www.instagram.com/hakandinckol Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Bayat (Burç Kümbetlioğlu) Aslen Erzurumlu olan Bayram, hasta oğlu, kayınpederi ve eşiyle birlikte yaşarken evin sorumluluklarını karısıyla birlikte üstlenmiş durumdadır. Karısı gündelik işler yaparak ailenin geçimini sağlarken Bayram da evde yapılması gereken işleri yapar fakat çok sevdiği mesleğine geri dönmek için can atar. Yüzbaşı Kağan’ın teklifini kabul eder ve çok sevdiği askerlik mesleğini yeniden yapmaya başlar, Kılıç Timi'nin ağabeyi olur.

Burç Kümbetlioğlu Aramızda Kalsın, Çırağan Baskını, Ben Onu Çok Sevdim, Anneler ve Kızları projelerindeki başarılı oyunculuklarıyla ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştur. Şu anda Savaşçı cast ekibinde yer alan Burç Kümbetlioğlu, sosyal ağları aktif olarak kullanmaktadır. Instagram: https://www.instagram.com/burckumbetlioglu

Twitter: https://twitter.com/BurcKumbetloglu Astsubay Üstçavuş Emre Durmuş (Uğur Biçer) Genç ve bekar astsubay, Kılıç Timi'nin en enerjik ve dinamik isimlerinden biridir. Astsubay Üstçavuş Emre Durmuş, askerliğini beraber yaptığı en yakın arkadaşı Galip'ten, askerlik dönemlerinden sonra hiç ayrılmamış, o nereye giderse peşinden gitmiştir. 1988 yılında İzmir’de dünyaya gelen Uğur Biçer, oyunculuk eğitiminin ardından Savaşçı dizinde oynamaya başlamış ve ekranların sevilen yüzü haline gelmiştir. Instagram: https://www.instagram.com/ugurbicerr/

Twitter: https://twitter.com/ugurbicerr Üsteğmen Funda Turaç (Müjde Uzman) Türk Hava Kuvvetleri’nde başarılı bir jet pilotu olan Üsteğmen Funda Tura, yaşamı boyunca şu an sahip olduğu başarıya ulaşmak için türlü zorluklara göğüs germiş, gerektiği yerde herkesi karşısına almış güçlü bir karakterdir.

Üsteğmen Funda Turaç’a hayat veren Müjde Uzman, 26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk kariyerine 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan Uzman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır. Twitter: https://twitter.com/mujdeuzman

Instagram: https://www.instagram.com/mujdeuzman/ Astsubay Çavuş İlyas (Ali Tarık Fındık) Çok sessiz, sakin bir karaktere sahip olan İlyas, Savaşçı dizisinde tam bir görev adamı olarak karşımıza çıkıyor. 1992 doğumlu, timin en genç isimlerinden biri olan İlyas, sadece gerektiğinde kısa cümlelerle az ama öz konuşan bir askerdir. Ali Tarık Fındık, ilk oyunculuk tecrübesini Kavak Yelleri dizisi ile yaşamıştır. Arka Sıradakiler ve Aşkın Halleri yapımları oyunculuğunun parladığı diziler arasındadır. Instagram: https://www.instagram.com/alitarikfindik/ Seyfi (Şahverdi Ali Eren) Seyfi karakteri, Savaşçı oyuncuları teröristleri arasındadır. Kuzgun karakterinden çok çekinen ve onun gözüne girebilmek için her şeyi yapabilme cesaretine sahip bir karakterdir.

1974 yılında Erzurumda doğan Şahverdi Ali Eren, köyde hayvancılık yaptığı dönemde oyunculuğa ilk adımlarını atmıştır. Şu an Savaşçı dizisinde rol almaktadır. Instagram: https://www.instagram.com/sahverdialieren Çeto (Tevfik Erman Kutlu) Kuzgun'un bir numaralı adamı olan Çeto'nun her yerde mutlaka tanıdığı birileri vardır; bu sebeple sözü geçen, saygı duyulan biridir. Çok iyi bir nişancı olan Çeto'nun öfke kontrol sorunları vardır. 1 Ekim 1979 tarihinde dünyaya gelen Tevfik Erman Kutlu, Bugünün Saraylısı, Kurtlar Vadisi Pusu, Hayat Devam Ediyor yapımlarında rol almıştır. Instagram: https://www.instagram.com/tevfikermankutlu Temo (Burak Sarımola) Temo, Savaşçı terörist oyuncularından biridir. Çok başarılı biçimde kılık değiştirme ve karşısındakini kandırma yeteneğine sahiptir. 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burak Sarımola, Bir Zamanlar Çukurova, Muhteşem Yüzyıl, Sen de Gitme gibi adından çok söz ettiren yapımlarda rol almıştır. Instagram: https://www.instagram.com/buraksarimola Leyla (Lesli Karavil) Savaşçı oyuncularından Leyla, dizideki terörist karakterlerden biridir.

Lesli Karavil, Savaşçı dizisinde Leyla karakterine can vermektedir. 2011 yılından beri farklı yapımlarda oyunculuk ve yönetmenlik görevlerini üstlenmiştir. Instagram: https://www.instagram.com/leslikaravil Hatice Bayat (Yeliz Akkaya) Astsubay Bayram Bayat’ın eşi Hatice, çok çalışkan ve eşine her zaman, her koşulda destek olmaya çalışan güçlü bir kadın karakterdir. Evine, ailesine ve eşine güçlü bağlarla bağlı olan Bayat, evin sorumluluklarını koşulsuz yerine getiren iyi bir anne, eş ve gelindir. İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında oynadığı Hızma yapımıyla yaşayan genç ve başarılı oyuncu Yeliz Akkaya, Yabancı Damat, Meryem, Kalbim Ege’de Kaldı, Binbir Gece gibi başarılı film ve projelerde rol almıştır. Yeliz Akkaya, 2017 yılından beri FOX ekranlarında izleyiciyle buluşan başarılı proje Savaşçı’da oyunculuk yaşamına devam etmektedir. Instagram: https://www.instagram.com/yelizakkaya

Twitter: https://twitter.com/yelizakkaya3 SAVAŞÇI KADROSUNA YENİ KATILAN OYUNCULAR KİMLERDİR? Savaşçı yeni sezon oyuncuları arasında adı sıkça anılan oyuncuların başında Fazıl Batur Gökbudak rolüyle Sertan Erkaçan geliyor. Cesur ve gözü pek bir karaktere bürünecek olan Fazıl Batur Gökbudak, kıvrak zekası ve neşeli kişiliğiyle dikkat çekecek.