Savaşçı dizisine iki sürpriz isim daha! Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler?

Son dönemde eski sevgilisi Sermiyan Midyat'la arasında yaşanan polemikle gündeme gelen oyuncu Sevcan Yaşar yeni bir diziyle ekrana dönüyor.

Sevcan Yaşar, 5. sezonuyla ekrana gelemeye hazırlanan, yapımcılığını Limon Film'in üstlendiği Savaşçı filminde rol alacak.

Ekin Mert Daymaz ise Astsubay Görkem İlbeyli rolüyle Savaşçı'da rol alacak.

Osman Taşçı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, hikayesi Süleyman Çobanoğluna ait olan ve başrollerini Murat Serezli ile Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı Savaşçı dizisinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı.



