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  4. Savaşçı dizisine iki sürpriz isim daha! Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler?

Savaşçı dizisine iki sürpriz isim daha! Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler?

30.12.2020 21:52 | Son Güncelleme:
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Savaşçı dizisine iki sürpriz isim daha! Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler?

Limon Film imzalı fenomen dizi Savaşçı, flaş transferlerle ekrana dönmeye hazırlanıyor. 5 . sezonuyla izleyiciyle buluşacak olan diziye, Tamer Karadağlı, Ediz Hun, Anıl Tetik ve Erkan Meriç'in ardından bir ünlü oyuncu daha katıldı.

Son dönemde eski sevgilisi Sermiyan Midyat'la arasında yaşanan polemikle gündeme gelen oyuncu Sevcan Yaşar yeni bir diziyle ekrana dönüyor.

Sevcan Yaşar, 5. sezonuyla ekrana gelemeye hazırlanan, yapımcılığını Limon Film'in üstlendiği Savaşçı filminde rol alacak.

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Ekin Mert Daymaz ise Astsubay Görkem İlbeyli rolüyle Savaşçı'da rol alacak.

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Osman Taşçı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, hikayesi Süleyman Çobanoğluna ait olan ve başrollerini Murat Serezli ile Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı Savaşçı dizisinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı.


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