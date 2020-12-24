Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncusu Ediz Hun, 'Savaşçı' dizisinde!

Geçtiğimiz haftalarda başrol ayrılığı yaşayan ve kan kaybeden 'Savaşçı', yaptığı oyuncu transferleriyle yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Beşinci sezon çekimleri ocak ayında başlayacak olan Savaşçı dizisinde bomba üstüne bomba patlıyor. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteri ile hafızalara kazınan Tamer Karadağlı’yı kadrosuna katan Savaşçı diziye Yeşilçam'ın dev ismi Ediz Hun'u da kattı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; efsane aktör fenomen dizide uzun süre askeri istihbaratta görev almış, emekli albay Gündüz Göktürk karakterine hayat verecek.

Fit fiziğiyle dikkat çeken 80 yaşındaki Hun, aynı zamanda Savaşçı'da Tamer Karadağlı'nın babasını canladıracak.



