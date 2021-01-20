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  4. Savaşçı dizisinin yeni Kılıç Timi üyelerine özel eğitim! Savaşçı'nın yeni oyuncuları kimler?

Savaşçı dizisinin yeni Kılıç Timi üyelerine özel eğitim! Savaşçı'nın yeni oyuncuları kimler?

20.01.2021 20:56 | Son Güncelleme:
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Savaşçı dizisinin yeni Kılıç Timi üyelerine özel eğitim! Savaşçı'nın yeni oyuncuları kimler?

Yayınlandığı 4 sezon boyunca beğeniyle izlenen FOX TV'nin dizisi Savaşçı 5. sezonuyla izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Savaşçı dizisine Tamer Karadağlı ve Ediz Hun'un yanı sıra çok sayıda ünlü oyuncu da katıldı. Savaşçı dizisinde Kılıç Timi'nin yeni üyeleri Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik ile Serenay Aktaş, yeni sezon öncesinde bordo bereli eğitimi almaya devam ediyorlar.

Savaşçı kadrosuna yeni katılan Tamer Karadağlı ve dizide Bordo Bereliler’in seçkin birliklerinden olan Kılıç Timi’nin yeni üyeleri olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik ile Serenay Aktaş; Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan emekli, piyade kıdemli Albay Şevket Şen’den Bordo Bereli eğitimi almaya devam ediyorlar.

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Oyuncular başta mental olmak üzere; baskın ve pusu, arazide gece-gündüz ilerleme ve yaşama, silah tutuş ve atış tekniklerini barındıran eğitimlere tabi tutuluyorlar.

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Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı “Savaşçı”da dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi anlatılacak.

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Yapımını Limon Yapım’ın, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın oturduğu, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı Savaşçı dizisi, 5. sezonuyla Şubat ayında Fox TV ekranlarında olacak.

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