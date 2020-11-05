MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Savaşçı'nın Kaan Bozok'u Berk Oktay diziden ayrıldı! Berk Oktay Yasak Elma'da hangi rolde oynayacak?

Savaşçı'nın Kaan Bozok'u Berk Oktay diziden ayrıldı! Berk Oktay Yasak Elma'da hangi rolde oynayacak?

05.11.2020 20:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Savaşçı'nın Kaan Bozok'u Berk Oktay diziden ayrıldı! Berk Oktay Yasak Elma'da hangi rolde oynayacak?

Savaşçı dizisinde Yüzbaşı Kaan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay, diziden ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan ünlü oyuncunun yeni dizisi de belli oldu. Berk Oktay, Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde rol alacak. Dizinin resmi sosyal medya hesabı Berk Oktay'ın Çağatay karakterini canlandıracağını açıkladı.

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı, 99. bölümünden sonra ekrana ara vermişti. Dizinin akıbeti henüz belirsizliğini korurken, başrol oyuncusu Berk Oktay ise Savaşçı'dan ayrıldığını açıkladı. Berk Oktay'ın yeni adresi ise aynı kanalda yayınlanan Yasak Elma dizisi oldu.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu; başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Talat Bulut, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı Yasak Elma'ya Erdal Özyağcılar'ın ardından katılan Berk Oktay, Çağatay karakterini canlandıracak.

berk_ic2

"KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR"

Pandemi nedeniyle ekranlara ara veren 'Savaşçı' dizisinden ayrılan Oktay, sosyal medya hesabından da bir veda mesajı yayınladı:

Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut diziye böyle veda etti! Talat Bulut Yasak Elma'dan ne zaman ayrıldı?Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut diziye böyle veda etti! Talat Bulut Yasak Elma'dan ne zaman ayrıldı?

"Herkese merhabalar. 99 bölüm boyunca ekranda kalıp, zirvede yer alma başarısı göstermiş, çekimlerine ilk başladığımız günden itibaren büyük bir özveriyle ve üzerimde taşıdığım üniformanın hassasiyetiyle çalıştığım ve başarısında pay sahibi olduğumu düşündüğüm Savaşçı adlı dizimizden ayrılma kararı aldım. Bu kararımın gerekçeleri hakkımda spekülatif bir açıklama olmadığı müddetçe, iş ahlakım sebebiyle 'kol kırılır, yen içinde kalır' prensibimde saklı kalacaktır.

Yasak Elma 83. son bölümde Halit ve Ender evlendi! Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyada gündem olduYasak Elma 83. son bölümde Halit ve Ender evlendi! Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyada gündem oldu

kaan

Öncelikle bana sonuna kadar güvenen, kalemiyle Savaşçı'yı Türk Askerinin bir manifestosu haline getiren, yarattığı ve üzerime biçtiği Kağan Bozok karakteri ile Sarı Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yolundan giden Türk Askerimizi ekrana yansıtan, bizlere Anıtkabir de üniformamızla saygı duruşunda bulunma şerefini yaşatan senaristimiz sayın Süleyman Çobanoğlu abime ve hikayeleri ve kalemleriyle muhteşem işler çıkartan Gül Güzelkaya ve Gülizar Vatanlar hanımefendilere, işin başladığı ilk günden beri başımızda duran ve bizleri Kılıç Timi haline getiren abimiz her şeyimiz büyük komutanımız 'Şeşe' abime Bülent Şevket, neler yaşadığımızı biz biliriz 4 sezon boyunca bu işe eli değip gerçek birer Savaşçı olan, işin gerçek sahibi tüm oyuncu arkadaşlarıma, tabii ki 'Kılıç Timi' ne, zorlu şartlarda kahrımızı çeken, ve 1 hafta gibi kısa bir sürede harika işler çıkartan tüm yönetmenlerime ve ekip arkadaşlarıma ve son olarak ama en büyüğü olarakta yaptığımız işi benimseyip bizlere alkışıyla güç veren ve evlerine kabul eden tüm seyircimize sonsuz teşekkür ederim... Yeni yolculuklarda görüşmek dileğiyle. 'Kılıç gidiyoruz'.."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor?
Evlenince merak konusu olduEvlenince merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!

Konya'daki süt fabrikasında skandal görüntüler!

Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'

Bomba annelik açıklaması! 'Yengemin kızı doğurdu bana verdi sana ne!'

Evinin borcunu ödeyemeyen muhtar intihar etti! Son isteği yürükleri burktu

Evinin borcunu ödeyemeyen muhtar intihar etti! Son isteği yürükleri burktu

ABD seçimlerinde son durum ne?

ABD seçimlerinde son durum ne?

Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

2 bin kişinin yaşadığı sitede deprem endişesi!

2 bin kişinin yaşadığı sitede deprem endişesi!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Savaşçı’dan EDHO'ya transfer!

Savaşçı’dan EDHO'ya transfer!

Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Yarışmacıların yatak odasını bastılar! Şoke oldular

Yarışmacıların yatak odasını bastılar! Şoke oldular

Diğer Haberler

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Hünkar Yaman'ı için Murat Ünalmış’dan unutulmaz veda! ‘Kalp kalbe, göz göze....’

Duygusal veda! ‘Kalp kalbe, göz göze....’

Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Alev Alev dizisi konusu ne? Alev Alev dizisi oyuncuları kimler?

Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor?

Bir Zamanlar Çukurova'da kriz! Uğur Güneş diziye veda mı ediyor?

Bomba iddia! Diziden ayrılmaya karar verdi

Sadakatsiz ve Kuruluş Osman çekişmesi... 4 Kasım 2020 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Kuruluş Osman'la kıyasıya rekabet! Kim kazandı?

Bir Annenin Günahı 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Bir Annenin Günahı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

İddialı dizi için geri sayım başladı!

Kuruluş Osman 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey Kulacahisar için harekete geçiyor! Kuruluş Osman 32. son bölümde neler oldu?

Osman Bey, Kulacahisar için harekete geçiyor!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.