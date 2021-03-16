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Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor? Savaşçı 5. sezondan çarpıcı fragman

16.03.2021 20:27 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı 5. yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kadrosuna Tamer Karadağlı, Cem Kurtoğlu ve Ediz Hun gibi ünlü oyuncuları da katan Savaşçı'nın 5. sezonundan çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın oturduğu Savaşçı, 5. sezonuyla çok yakında ekrana dönmeye hazırlanıyor. Çekimleri Eskişehir'de devam eden Savaşçı Nisan ayında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Diziye son olarak ise Cem Kurtoğlu da katıldı. Cem Kurtoğlu dizide 'Mösyö' karakteriyle yer alacak.
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'Bordo Berelilerin' hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi oyuncular yer alıyor.
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FOX Savaşçı dizisi Tamer Karadağlı
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