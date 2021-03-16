Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor? Savaşçı 5. sezondan çarpıcı fragman

Yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın oturduğu Savaşçı, 5. sezonuyla çok yakında ekrana dönmeye hazırlanıyor. Çekimleri Eskişehir'de devam eden Savaşçı Nisan ayında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Diziye son olarak ise Cem Kurtoğlu da katıldı. Cem Kurtoğlu dizide 'Mösyö' karakteriyle yer alacak.



'Bordo Berelilerin' hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi oyuncular yer alıyor.



