Savaşçı yeni sezona Tamer Karadağlı'dan sonra bir transfer daha! Erkan Meriç hangi rolü canlandıracak?

Savaşçı yeni sezona kadrosunu güçlendirerek giriyor. Usta Oyuncu Tamer Karadağlı’nın ardından oyuncu Erkan Meriç ekibe keskin nişancı olarak katıldı.

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı olarak Savaşçı’da yer alacak yakışıklı oyuncu sessiz içe dönük, az öz konuşan ve usta bir nişancı olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

Başrollerini Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli’nin paylaştığı Yapımcılığını Limon Yapım/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın üstlendiği, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı Savaşçı, 5. Sezonuyla yakında izleyicileriyle buluşacak.



