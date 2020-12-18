MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Savaşçı yeni sezona Tamer Karadağlı'dan sonra bir transfer daha! Erkan Meriç hangi rolü canlandıracak?

Savaşçı yeni sezona Tamer Karadağlı'dan sonra bir transfer daha! Erkan Meriç hangi rolü canlandıracak?

18.12.2020 20:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Savaşçı yeni sezona Tamer Karadağlı'dan sonra bir transfer daha! Erkan Meriç hangi rolü canlandıracak?

Savaşçı yeni sezona kadrosunu güçlendirerek giriyor. Usta Oyuncu Tamer Karadağlı’nın ardından bir oyuncu daha keskin nişancı rolüyle dizinin kadrosuna dahil oldu. Oyuncu Erkan Meriç Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı rolünü canlandıracak.

Savaşçı yeni sezona kadrosunu güçlendirerek giriyor. Usta Oyuncu Tamer Karadağlı’nın ardından oyuncu Erkan Meriç ekibe keskin nişancı olarak katıldı.

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı olarak Savaşçı’da yer alacak yakışıklı oyuncu sessiz içe dönük, az öz konuşan ve usta bir nişancı olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

EpdTzCpXEAUB7P8

Başrollerini Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli’nin paylaştığı Yapımcılığını Limon Yapım/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın üstlendiği, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı Savaşçı, 5. Sezonuyla yakında izleyicileriyle buluşacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti
Vukuatları bitmiyor! 12 bin lira adli cezaVukuatları bitmiyor! 12 bin lira adli ceza
Netflix, hükümete rest çektiNetflix, hükümete rest çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşısı için düzenleme! 'Acil kullanım onayı'

Koronavirüs aşısı için düzenleme! 'Acil kullanım onayı'

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

MasterChef'ten Survivor'a bir isim daha!

MasterChef'ten Survivor'a bir isim daha!

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

Canlı yayında inanılmaz anlar! Çırılçıplak soyundular

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Kocasına özel erotik video! 'Hadi bu gece açılalım'

Kocasına özel erotik video! 'Hadi bu gece açılalım'

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı...'

'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı...'

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

Diğer Haberler

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 18 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

Gelinim Mutfakta'da elenen belli oldu

Ebru Gündeş o anlara götürdü! 'Yeni bir hayata başladım'

O anlara götürdü! 'Yeni bir hayata başladım'

Ahmet Kural'ın vukuatları bitmiyor! Alkollü araç kullanmaktan 12 bin lira adli ceza

Vukuatları bitmiyor! 12 bin lira adli ceza

Deniz Akkaya imajıyla şaşırttı! Saçlarını kazıttı

Saçlarını kazıttı! Son hali olay oldu

Ece Erken şaşkına çevirdi! Estetik kurbanı mı?

Ece Erken şaşkına çevirdi! Estetik kurbanı mı?

Yıldız Tilbe'den 'Seninle Derdim Çok'

Yıldız Tilbe'den 'Seninle Derdim Çok'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.