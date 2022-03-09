YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Savaştan kaçıp Adana'ya gelen Ukraynalılar, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Savaştan kaçıp Adana'ya gelen Ukraynalılar, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

09.03.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 çocuğuyla ülkesinden ayrılan Alona Lunyakina: - "Geçtiğimiz yerler korkunçtu. Evlerin üstünden uçaklar geçti, bomba sesleri vardı. İnsanlar korkudan titriyordu" - Eşini savaşması için ülkesinde bırakıp 3 çocuğuyla yola çıkan Antonina Zykina: - "Şehrin etrafını bombalıyorlar, evler yanıyor. Şehrim ateşin içinde"

EREN BOZKURT - Rusya'nın saldırısının ardından ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve zorlu yolculukla Adana'ya gelen Ukraynalı kadın ve çocuklar, yaşadıkları korkuyu gözyaşları içerisinde anlattı.

Çocukları 11 yaşındaki Mark ve 10 yaşındaki Daniel'i yanına alarak Kiev'den ayrılan 36 yaşındaki Alona Lunyakina, Moldova, Polonya ve Bulgaristan'dan geçerek Türkiye'ye geldi.

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği yardımıyla kentteki bir ailenin yanına geçici süreyle yerleşen Lunyakina, AA muhabirine yaşadıklarını aktardı.

Lonyakina, Rusya'nın saldırılarının başlamasının ardından annesinin sabah erken saatlerde kendisini uyandırdığını ve metroda saklanmasını söylediğini belirtti.

Annesinin ülkeyi terk etmek istemediğini aktaran Lunyakina, sadece pasaportlarını ve çocuklarının doğum belgelerini alarak evden ayrıldığını dile getirdi.

Yaklaşık 6 saat metroda kaldıklarını anlatan Lunyakina, "Sonra bir arkadaşımla irtibata geçtim. Arkadaşım, 'Bizim bir köyümüz var, oraya gidelim daha güvenli olur.' dedi. Annem gelmek istemedi, ben sadece çocuklarımı aldım ve yola çıktık. 3 gün köyde kaldık. Oraya çok fazla bomba atıldı. Bir akaryakıt istasyonu vardı. Çok fazla roket ve bomba atıldı oraya. Çocuklarımın psikolojisi çok bozuldu." diye konuştu.

Bu süreçte ülkede savaşmak için kalan eski eşiyle de sık sık görüştüklerini belirten Lunyakina, şöyle devam etti:

"Köyden ayrılmak için nihayet bir fırsatımız oldu. Bir araba bulduk ve arabayla ilk Moldova'ya gittik, sonra Polonya ve Bulgaristan'a, ardından Türkiye'ye girebildik. Sınırlarda 7 saatten fazla kaldık. Çocuklar çok korkuyorlardı, ağlıyorlardı. Bu stres bile insana yetiyor. Halk arasında insanların kaldığı sığınaklara bomba yerleştirildiği, buraları patlatmak istedikleri söyleniyor. Sınıra gitmeye çok korkuyorduk. Yolda çok fazla sivil öldürüldü."

- "Çocuklarımı kurtarmak için Türkiye'ye geldim"

Lunyakina, ülkesini erken terk ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yollarda tahribatlar çok fazlaydı. Geçtiğimiz yerler korkunçtu. Evlerin üstünden uçaklar geçti, bomba sesleri vardı. İnsanlar korkudan titriyordu. Bir akaryakıt istasyonunu bombaladılar. Çok büyük bir ses çıktı, çok korktuk. Bütün akrabalarım orada. Yurt dışında hiç akrabam yok ama çocuklarımı kurtarmak için Türkiye'ye geldim. Bu savaş bitsin. Çok sayıda çocuk öldü. Artık barış istiyorum. Putin bu dünyada en kötü ne varsa yaşasın. Çocuklar kötü durumda. Bomba seslerini duyunca ağlıyorlar. Sürekli yere yatıyorlar. Havadan askerler indi ve evleri geziyorlar. İnsanları öldürüyorlardı. 'Sivil halka dokunmuyoruz.' diyorlar, evde ışıkları kapatıyorduk fark edilmemek için. Yerde yatıyorduk, yiyecek yoktu. Çok zordu."

- "Böyle bir şey yaşayacağımı hiç düşünmedim"

Savaş mağduru 37 yaşındaki Antonina Zykina da çocukları 17 yaşındaki Diana, 10 yaşındaki Angelina ve 9 yaşındaki Eva ile saldırılar başladıktan sonra Mıkolayiv şehrinden yola çıktı.

Adana'daki yakınlarının yanına gelen Zykina, eşinin savaşmak için Ukrayna'da kaldığını belirterek, çocuklarını kurtarmak için ülkesini terk etmek zorunda kaldığını anlattı.

Zykina, Rusya'nın her yeri bombaladığını ifade ederek, "Her taraf bombalanıyor. Sivillerin üzerine bombalar atıyorlar, çok korkunç bir manzara, anlatılmaz bir şey. Halkın üzerine bomba atıyorlar, çocuk yaşlı hiç seçmiyorlar. Kimi görürlerse vuruyorlar. Şehirde tanklar geziyor. Şehrin etrafını bombalıyorlar, evler yanıyor. Şehrim ateşin içinde." şeklinde konuştu.

Eşi için endişelendiğinden bahseden Zykina, şunları kaydetti:

"İnternet çok zayıf olduğu için ona her zaman ulaşamıyorum. Çok korkuyorum çünkü helikopterler uçuyor. Eşimin üzerine her an roket atabilir. Çok korkunç bir şey, böyle bir şey yaşayacağımı hiç düşünmedim. Çocukları öldürüyorlar, biz bir şey yapamıyoruz. Askerlerimiz bizi kurtarabilmek için elinden geleni yapıyorlar. Savaşın bir an önce bitmesini, bütün dünyada barış istiyorum. Ukrayna'nın, Ukrayna kalmasını istiyorum, kimse onu bizim elimizden almasın. Çok zor süreçteyiz. Çocuklar korktu, geceleri yatamadılar. Kaçmaya hazır olmak için gece kıyafetlerle uyuyorduk. Bu çok zor bir şey. Böyle bir duyguyu kimsenin yaşamasını istemem."

Diana Zykina da bir an önce savaşın bitmesini istediğini vurgulayarak, "Canım Ukrayna'mda, canım memleketimde, kendi okuluma gitmek istiyorum. Babamı görüp sarılmak istiyorum. Akrabalarım orada, onları görüp sarılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Meteorolojiden bazı bölgelerde yoğun kar ve sağanak uyarısıMeteorolojiden bazı bölgelerde yoğun kar ve sağanak uyarısı
Öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ismi evinin bulunduğu sokakta yaşayacakÖldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ismi evinin bulunduğu sokakta yaşayacak
Anahtar Kelimeler:
Adana Rusya Ukrayna

Adana Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:52
Öğle
12:54
İkindi
16:12
Akşam
18:47
Yatsı
20:01

Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Çarşamba

Baran Eczanesi
Seyhan
Başak Eczanesi
Seyhan
Hacettepe Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Gülbahçesi Eczanesi
Seyhan
Şahindal Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Estetik ameliyatları başına bela oldu! Son hali şoke etti

Estetik ameliyatları başına bela oldu! Son hali şoke etti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ne kadar uğraşsanız da önleyemiyor musunuz? Bir de bunu deneyin

Ne kadar uğraşsanız da önleyemiyor musunuz? Bir de bunu deneyin

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.