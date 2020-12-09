Şavşat Peribacaları: Karadeniz'in Kapadokya'sı

Artvin'in Şavşat'a bağlı Meşeli köyünde yer alan Şavşat Peribacaları, yıllar önce ormanlık alanda meydana gelen heyelan sonucu oluştu. Ormanlık alanın içerisinden ilerleyerek varılan peri bacalarını andıran kayalar, uçurumun kenarında yer alıyor.

İlçeye 25 kilometre uzaklıkta yer alan Karagöl Tabiat Parkı’na 15 dakika yürüme mesafesinde olan ve yemyeşil bir doğanın içinden yükselen kayalar, görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Karadeniz'in Kapadokya'sı olarak anılan bölge, son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin de gözdesi oldu.

Meşeli köyündeki kayalar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Bölgenin turizme kazandırılması isteniyor.

ŞAVŞAT PERİBACALARI MUTLAKA GÖRÜLMELİ

Meşeli köyünde yaşayan tur rehberi Cihat Küçükaltun, “Şavşat’taki peri bacalarını, tur rotamıza ekledik. Çocukluğumuzdan beri bölgede bu oluşumların olduğunu biliyorduk, şimdi de turistlerin tanımasını sağlıyoruz. Bu alanın fotoğraflarını çekip, sosyal medyada da tanıtımını yapıyoruz.

Peribacalarına ulaşım için tabelalar koyduk. Bir yanınızda peri bacaları bir yanınızda yemyeşil bir doğa, o nedenle mutlaka görülmesi gereken bir yer. Özellikle sonbaharda renk cümbüşü oluyor, fotoğraf tutkunları da sık sık geliyor” dedi.