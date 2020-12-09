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Şavşat Peribacaları: Karadeniz'in Kapadokya'sı

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 09.12.2020 10:36 | Son Güncelleme:
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Şavşat Peribacaları: Karadeniz'in Kapadokya'sı

Artvin'in Şavşat ilçesinde yer alan ve ladin ağaçlarıyla kaplı ormanın içerisinden yükselen peribacalarını andıran kayalar ilgi çekiyor. Bölge halkı tarafından 'Karadeniz’in Kapadokya'sı olarak anılan Şavşat Peribacaları alanının, turizme kazandırılması isteniyor.

Artvin'in Şavşat'a bağlı Meşeli köyünde yer alan Şavşat Peribacaları, yıllar önce ormanlık alanda meydana gelen heyelan sonucu oluştu. Ormanlık alanın içerisinden ilerleyerek varılan peri bacalarını andıran kayalar, uçurumun kenarında yer alıyor.

İlçeye 25 kilometre uzaklıkta yer alan Karagöl Tabiat Parkı’na 15 dakika yürüme mesafesinde olan ve yemyeşil bir doğanın içinden yükselen kayalar, görüntüsüyle ilgi çekiyor.

şavşattaki peribacaları

Karadeniz'in Kapadokya'sı olarak anılan bölge, son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin de gözdesi oldu.

Meşeli köyündeki kayalar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Bölgenin turizme kazandırılması isteniyor.

ŞAVŞAT PERİBACALARI MUTLAKA GÖRÜLMELİ

Meşeli köyünde yaşayan tur rehberi Cihat Küçükaltun, “Şavşat’taki peri bacalarını, tur rotamıza ekledik. Çocukluğumuzdan beri bölgede bu oluşumların olduğunu biliyorduk, şimdi de turistlerin tanımasını sağlıyoruz. Bu alanın fotoğraflarını çekip, sosyal medyada da tanıtımını yapıyoruz.

şavşat peribacaları nerede

Peribacalarına ulaşım için tabelalar koyduk. Bir yanınızda peri bacaları bir yanınızda yemyeşil bir doğa, o nedenle mutlaka görülmesi gereken bir yer. Özellikle sonbaharda renk cümbüşü oluyor, fotoğraf tutkunları da sık sık geliyor” dedi.

şavşat peribacaları nasıl gidilir

MUHTEŞEM BİR DOĞA VE MANZARA VAR ŞAVŞAT PERİBACALARI'NDA

karadenizin peribacaları şavşat

Şavşatlı iş insanı Fatma Bilgin Başol da, “Özellikle birkaç senedir çevremdeki insanlara buraları anlatıp, Şavşat’a gelmelerini sağlıyorum. Burası gerçekten çok güzel ve herkesin gelip görmesi gerekiyor. Büyüklerimiz bu alanın 1960’lı yıllarda oluştuğunu söylüyor. Muhteşem bir doğası ve manzarası var. Yeni keşfedilmiş ve herkesin görmesi gereken bir yer” diye konuştu.

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