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Savunma sanayisinin devleri "TEKNOFEST Buluşmaları"nda konuştu

26.04.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökbey'in Türk motoru ile uçtuğuna dikkati çeken TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Hürjet 2025'te hizmete girecek. Yapılma süresi bir devrimdir. Dünya klasında bir devrimdir." dedi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı olan T3 Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST öncesinde gerçekleştirilen "TEKNOFEST Buluşmaları"nda bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Mandal, gelecekte gençlerin kendilerinden daha iyisini yapacaklarına inandıklarını belirterek, "Bugün Bursa'daydım. 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. Genç arkadaşlarımız afette daha fazla canlıyı tespit edebilme, daha fazla cana dokunabilme, enkaz kaldırma, iletişimin yeterli olmaması gibi sorunları görmüşler ve birileri bunları çözsün diye beklememişler. Bunları biz çözebiliriz demişler. 6 Şubat'tan yarışmaların gerçekleştiği bugüne kadar geliştirdikleri çözümler muhteşem." ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok konuda zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Mandal, şunları kaydetti:

"Gıda, enerji, sağlık, suya erişme noktasında bugünkü senaryolarla baktığımızda hemen iyimser bir resim çıkmıyor ama beni iyimser resme doğru dönüştürme noktasına olan genç arkadaşlarımız. Yetenekler noktasında baktığımızda evet analitik düşünme çok önemli. Daha fazla karmaşık sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Pandemi bunun örneğiydi. Afetler bunun diğer örneği ve gelecekte dünya ile rekabet etme noktasında hiç geri değiliz. Özellikle bu yarışmaları, arkadaşlarımızın heyecanını gördüğüm sürece ve daha karmaşık sorunları çözme ve topluma dokunma noktasında TÜBİTAK olarak her yaş grubundaki arkadaşlarımıza dokunmaya çalışıyoruz."

Mandal, her yıl 500 bin öğrencinin TÜBİTAK projesi yaptığını aktararak, "Bu muhteşem bir şey. Takibinde dene-yap teknoloji atölyelerimiz var. 81 ilde 100’ün üzerinde varlar. 3 yıllık ücretsiz eğitim sunuyorlar. Bu arkadaşlarımız bizi dünyada temsil ediyorlar ve hep altın madalya ile dönüyorlar. Geleceğe baktığımız zaman kendi ülkemizin çocuklarını alkışlıyoruz." şeklinde konuştu.

"GÖKBEY'İN YAPIMI BİR DEVRİMDİR"

Gökbey'in Türk motoru ile uçtuğuna dikkati çeken Kotil, TUSAŞ'ın 1973 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan tarafından kurulduğunu anımsatarak, TUSAŞ'ın tarihine dair bir sunumu katılımcılara izletti.

Kotil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıldan fazladır teknolojinin arkasındaki en büyük destekçi olduğunun altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bazen telefon eder. 'Temel gece 1'e kadar ben imza atıyorum evrak varsa gel imzalayayım' der. Bu 10 numara bir destektir. Genç arkadaşlar tek ihtiyacınız 'ben yaparım' demektir." dedi.

"TOGG'UN YAPILMASI BİR KIRILMA NOKTASI"

Togg'un öneminden bahseden Kotil, "Togg yapılmasını birçok kişi önemsiyor ama önemsemeyenler de var. Togg yapıldığı için Türkiye dünyaca kabul edilen bir otomobili tasarladı. Bu aslında bir kırılma noktası oluyor. Biz de onlar gibi yapabiliyoruz. Bu birincisi. İkincisi ise seri üretim hattı kuruldu. Şu anda satılıyor. Aslında ne olacak ki bir otomobilden demeyin. Yolun zoru geçti. Togg ilk hamledir. Siz gençlerin 'Ben de yaparım' demeniz bunun arkasında geliyor. 'Ben de yaparım' dediğiniz zaman Türkiye çok üretken olur. Gökbey'in yapımı bir devrimdir. Hürjet 2025'te hizmete girecek. Yapılma süresi bir devrimdir. Dünya klasında bir devrimdir." ifadelerini kullandı.

Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün de Aselsan olarak geniş bir çalışma yelpazeleri olduğunu dile getirdi.

1970'li yılların ilk yarısında savunma sanayiyle ilgili ilk adımlar atılırken askeri elektronik sanayi, yerli milli telsizlerin üretilmesi üzerine Aselsan'ın kurulduğunu aktaran Görgün, "Daha sonra askeri elektronik anlamda ne kadar ihtiyaç varsa bunu projeler başarıldıkça üzerine sorumluluk alarak bugüne kadar gerçekleştirmeye çalıştılar. Altay tankı hizmete alındı. Bu tankın üzerindeki 104'ün üzerindeki birim Aselsan mühendisleri tarafından üretiliyor." diye konuştu.

Görgün, Atak ve Gökbey helikopterleri, MİLGEM gibi birçok projede Aselsan'ın katkısı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Savunma sanayiyle elde ettiğimiz tecrübeyi son zamanlarda özellikle sivil uygulamalarda da kullanmaya başladık. En son uygulamaya alınan metro sinyalizasyon sistemleri, yerli tren sistemlerinin güç sistemleri, bunların kontrol üniteleri, güç elektroniği ve sinyal işleme departmanlarımızın ortaya çıkardığı ürünler sayesinde kullanılıyor oldu."

Sunumunun sonunda Görgün, dinleyicileri TEKNOFEST İstanbul'a davet ederek, geliştirilen ürünleri yerinde görmelerini tavsiye etti.

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temel kotil TÜBİTAK Aselsan Haluk Görgün Hasan Mandal TUSAŞ

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