Sayaç okumaya geldi horozun gazabından kaçamadı! Görevli kaçtıkça horoz kovaladı, o görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ'da sayaç okumaya gelen görevliyi horoz kovaladı. Görevlinin uzun süre kaçması ve horozun peşini bırakmayışı, güvenlik kameralarına yansıdı.

HOROZ GÖREVLİNİN PEŞİNİ BİR TÜRLÜ BIRAKMADI

Olay, merkez Sanayi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin sayacını okumak için gelen görevli horozun hışmına uğradı. Şahıs, horozun hücumu ile birlikte kaçmaya başlarken horoz ise vatandaşın peşini bırakmadı.

YOLUN KARŞISINA GEÇEREK KENDİSİNİ KURTARDI

Görevli en sonunda anayolun karşısına geçerek kendini kurtardı. Görenleri gülümseten o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)