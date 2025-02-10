Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sayaç okumaya geldi horozun gazabından kaçamadı! Görevli kaçtıkça horoz kovaladı, o görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı

Sayaç okumaya geldi horozun gazabından kaçamadı! Görevli kaçtıkça horoz kovaladı, o görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı

10.02.2025 14:08
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

İçerik devam ediyor
Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.02.2025 14:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'ın Sanayi Mahallesi'nde, sayaç okumak için bir iş yerine giden görevli, beklenmedik bir şekilde horozun saldırısına uğradı. Horozun görevliyi kovalamaya başlaması ve görevlinin anayola kadar kaçması, güvenlik kameralarına yansıdı. O anlar görenleri gülümsetti.

Elazığ'da sayaç okumaya gelen görevliyi horoz kovaladı. Görevlinin uzun süre kaçması ve horozun peşini bırakmayışı, güvenlik kameralarına yansıdı.

HOROZ GÖREVLİNİN PEŞİNİ BİR TÜRLÜ BIRAKMADI

Olay, merkez Sanayi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin sayacını okumak için gelen görevli horozun hışmına uğradı. Şahıs, horozun hücumu ile birlikte kaçmaya başlarken horoz ise vatandaşın peşini bırakmadı.

AW388503_01 (1)

YOLUN KARŞISINA GEÇEREK KENDİSİNİ KURTARDI

Görevli en sonunda anayolun karşısına geçerek kendini kurtardı. Görenleri gülümseten o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Elazığ horoz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Herkes kabineyi ve AK Parti'deki değişimi konuşurken İstanbul Valisi ve TRT sürprizi!

Herkes kabineyi ve AK Parti'deki değişimi konuşurken İstanbul Valisi ve TRT sürprizi!

İstanbul'da eskort kabusu! Beğenilmeyince dehşet saçtı

İstanbul'da eskort kabusu! Beğenilmeyince dehşet saçtı

Doktorlar mercek altında! Estetik kliniklerinden diş hekimlerine kadar...

Doktorlar mercek altında! Estetik kliniklerinden diş hekimlerine kadar...

Sayaç okumaya geldi, horozun gazabından kaçamadı!

Sayaç okumaya geldi, horozun gazabından kaçamadı!

Sevgilisi başka bir erkekle birlikte oldu canlı canlı izledi!

Sevgilisi başka bir erkekle birlikte oldu canlı canlı izledi!

Türk fenomen Güney Kore'de gündem oldu! İzdivaç programına katıldı

Türk fenomen Güney Kore'de gündem oldu! İzdivaç programına katıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.