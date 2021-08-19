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Saygı dizisi 2. sezon fragmanı yayınlandı! Ercüment Çözer için hesaplaşma dönemi

19.08.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ercüment Çözer’in kendi adaletlerini sağlamaya kararlı iki gençle karşılaşmasını konu alan Saygı dizisinin ikinci sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.

Geçtiğimiz yıl izleyici karşısına çıkan ve başrollerinde Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner ve Erkan Can’ı buluşturan dizinin kadrosuna, başarılı oyuncular Sarp Akkaya ile Damla Sönmez de dahil oldu. “Saygı 2”nin tanıtımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Saygı’nın geçtiğimiz yıl ilk sezonu seyirciyle buluşmuştu. İçinde yaşadıkları yozlaşmış toplumdaki çürümüşlüğe son vermek isteyen Helen (Miray Daner) ve Savaş'ın (Boran Kuzum) kendi adaletlerini sağlamak için verdikleri mücadelede yollarının alışılagelmişin dışında bir adalet anlayışı olan Ercüment Çözer’le (Nejat İşler) kesişmesini konu alan dizinin ilk sezonu, nefes kesen bir sezon finaliyle sona ermişti.

Sürükleyici hikayesi ve hafızalara kazınan karakterleriyle ses getiren dizinin merakla beklenen yeni sezonunun ilk tanıtımı yayınlandı. Oyuncu kadrosuna Sarp Akkaya ve Damla Sönmez gibi başarılı oyuncuların da katıldığı ‘Saygı 2’nin dünyası, hikayeye dahil olan yeni karakterlerle farklı bir havaya bürünecek. Yeni sezonda Ercüment, Helen ve Savaş değişimleriyle izleyicileri şaşırtırken, Ercüment Çözer için beklenmedik ve sarsıcı bir hesaplaşma dönemi başlayacak.

Yayınlanan ilk tanıtım dizinin bu sezonuna dair heyecanı yükseltiyor. Selim Hacıoğlu karakteriyle gördüğümüz ve “yalan” suçundan tedavi merkezinde olan Sarp Akkaya’nın hikayedeki tarafı ve rolü herkes için merak konusu. Tanıtımın sonunda usta oyuncu Erkan Can’ın ağzından duyulan “Ercüment Çözer tedavi merkezine hoş geldiniz” cümlesi ise sezonun akışına dair ipuçları vermekte.

Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner, Sarp Akkaya, Damla Sönmez ve Erkan Can gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren, Inter Medya imzalı ‘Saygı 2’nin senaryosu Ercan Mehmet Erdem imzası taşırken yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nejat İşler Saygı dizisi
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