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Saygı dizisi ikinci sezon için sete çıktı! Kadroya yeni isimler katıldı

22.06.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Saygı’nın ekibi, bugün ikinci sezon için sete çıktı. Kadroya dahil olan yeni isimler, dizinin sevenlerini daha şimdiden heyecanlandırmayı başardı.

Saygı dizisi ikinci sezon için sete çıktı! Kadroya yeni isimler katıldı

Anti-kahraman Ercüment Çözer’in, kendi adaletlerini sağlamaya kararlı iki gençle karşılaşmasını konu alan özel yapımı ‘Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi’nden beklenen haber geldi.

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Geçtiğimiz yıl ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkan ve başrollerinde Nejat İşler, Boran Kuzum ile Miray Daner’i buluşturan dizinin ekibi bugün ikinci sezon çekimlerine başladı.

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Kadrosuna başarılı oyuncular Sarp Akkaya ile Damla Sönmez’in de katıldığı dizinin ikinci sezonu, şimdiden merakla bekleniyor.

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BluTV’nin gerek oyuncu kadrosuyla gerekse hikayesiyle çok konuşulan özel yapımı ‘Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin geçtiğimiz yıl ilk sezonu seyirciyle buluşmuştu.

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İçinde yaşadıkları yozlaşmış toplumdaki çürümüşlüğe son vermek isteyen Helen (Miray Daner) ve Savaş’ın (Boran Kuzum) kendi adaletlerini sağlamak için verdikleri mücadelede yollarının alışılagelmişin dışında bir adalet anlayışı olan Ercüment Çözer’le (Nejat İşler) kesişmesini konu alan dizinin ilk sezonu, nefes kesen bir sezon finaliyle sona ermişti.

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Şimdi de BluTV, sürükleyici hikayesi ve hafızalara kazınan karakterleriyle ses getiren dizinin setinden gelen klaket karesini ve geçtiğimiz günlerde gerçekleşen okuma provasından fotoğrafları paylaşarak ikinci sezon çekimlerinin başladığını duyurdu.

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Oyuncu kadrosuna Sarp Akkaya ve Damla Sönmez gibi başarılı oyuncuların da katıldığı ‘Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi’nin dünyası, hikayeye dahil olan yeni karakterlerle farklı bir havaya bürünecek.

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Yeni sezonda Ercüment, Helen ve Savaş değişimleriyle izleyicileri şaşırtırken Ercüment Çözer için hesaplaşma dönemi başlayacak.
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Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner, Sarp Akkaya, Damla Sönmez ve Erkan Can’a Muhammet Uzuner ile Dost Elver’in eşlik ettiği Inter Medya imzalı ‘Saygı: Bir Ercüment Çözer’in senaryosu Ercan Mehmet Erdem imzası taşırken yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Nejat İşler
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