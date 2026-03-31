Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Sayı her geçen gün artıyor: Cesetleri sahile vurdu! Kuşadası'nda sayı 8'e yükseldi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, ölü yeşil deniz kaplumbağası sahile vurdu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Son 2 haftada trol ağlarına takılıp, boğularak ölen deniz kaplumbağası sayısı 8'e yükseldi. Bu soruna acilen çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

Kuşadası’nın Davutlar Mahallesi sahilinde, dün saat 14.30 sıralarında vatandaşlar tarafından 1 deniz kaplumbağası ölü bulundu. İhbarla bölgeye EKODOSD yetkilileri gitti. Yapılan incelemede kaplumbağanın nesli tehlike altında olan 'juvenil chelonia mydas' türü yeşil deniz kaplumbağası olduğu belirlendi.

Vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmayan kaplumbağanın hedef dışı av olarak trol ağlarına takılıp, boğulduğu değerlendirildi. Kaplumbağadan alınan doku ve kabuk örnekleri Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan’a gönderildi.

'KENDİ TÜRLERİNDE ÖNEMLİ BİREYLERİ KAYBETTİK'

Kuşadası Körfezi’nin denizel biyoçeşitlilik açısından zengin olduğuna dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “İlçede trol ağları nedeniyle deniz kaplumbağaları ölmeye devam ediyor. Son bulduğumuz deniz kaplumbağası ile birlikte 2 haftada 5’i yeşil deniz kaplumbağası, 3’ü de caretta caretta olmak üzere nesli tehlike altında olan toplam 8 bireyi kaybettik. Bölgemizde bir an önce trol avcılığının yasaklanması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erkek arkadaşını öldürdü: Başını kesip çantaya soktu!Erkek arkadaşını öldürdü: Başını kesip çantaya soktu!
Trump'ın yıllar önceki sözleri tekrar gündem oldu! Trump'ın yıllar önceki sözleri tekrar gündem oldu!

Anahtar Kelimeler:
kuşadası Kaplumbağa sahil ceset
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Liste ortaya çıktı

Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Liste ortaya çıktı

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

Eski karısının Aleyna paylaşımı sonrası patladı! Yunus Emre neden tutuklandı?

Eski karısının Aleyna paylaşımı sonrası patladı! Yunus Emre neden tutuklandı?

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.