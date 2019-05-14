Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? Sonuçlar saat kaçta açıklanıyor?

Türkiye’de 1996 yılında oynanmaya başlanan Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresinin hem en popüler hem de ne çok kazandıran oyunlarından biridir. Her hafta on binlerce kişi Sayısal Loto’da şansını denemek için kupon dolduruyor. Peki Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? İnsanlar şanslarının yaver gidip gitmediğini haftanın hangi günü saat kaçta öğreniyorlar?
Sayısal Loto başladığı yıldan bu yana cumartesi günleri çekilmektedir ki çekiliş takvimi devam etmektedir. Tabii 2018 yılında MPİ’nin yaptığı bir ekleme ile beraber. Söz konusu yıldan bu yana Sayısal Loto haftanın iki günü çekilmektedir. Artık Cumartesi ve Çarşamba günleri Sayısal Loto günüdür.
Milli Piyango İdaresi diğer şans oyunlarında olduğu gibi Sayısal Loto çekilişini de 21.15’te gerçekleştirmekteydi. Ancak haftada iki çekiliş modeline geçildiğinde çarşamba günleri için başka bir saat belirlenmesi gerekti çünkü aynı gün normal çekiliş saatinde Şans Topu çekilişi yapılmaktadır. Bu Sayısal Loto çekiliş saati çizelgesi şöyle şekillendi:
|Çekiliş Günü
|Çekiliş Saati
|Cumartesi
|21.15
|Çarşamba
|21.45
Tabii şans oyunlarında haftanın şanslı numaralarının belirlenmesi sonuçların açıklanmasında sadece ilk adım. Bu numaralar neticesinde büyük ikramiye tutturan var mı, 6, 5, 4, 3 bilenler ne kadar ikramiye kazandı, devir miktarı nedir gibi soruların cevapları numaraların belli olmasından belli bir süre sonra açıklanabiliyor.
Milli Piyango İdaresi’nin Ankara Balgat’taki merkezinin çekiliş salonunda noter huzurunda ve canlı yayında haftanın numaraları belirlendikten sonra bu numaralar sisteme giriliyor. Yaklaşık 15 ila 30 dakika sonra da sonuçları kurumun resmî sitesi olan mpi.gov.tr adresinden açıklanıyor ve haber siteleri de sonuçları yayıyor. Siz de her hafta çekiliş sonuçlarını Mynet’ten takip edebilirsiniz.
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