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Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınav giriş yeri sorgulama! Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Sınavı ne zaman, saat kaçta?

31.08.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı ile ilgili beklenen açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapıldı. Sınav giriş belgelerinin erişime açılığın aktarılırken 1. ve 2. oturuma ilişkin detaylara da yer verildi. Peki, Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınav giriş yeri sorgulama ekranı...

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınav giriş yeri sorgulama! Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Sınavı ne zaman, saat kaçta?

2022 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı ile ilgili beklenen açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapıldı. Sınav giriş belgelerinin erişime açılığın aktarılırken 1. ve 2. oturuma ilişkin detaylara da yer verildi. Peki, Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınav giriş yeri sorgulama ekranı...

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

2022 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavına ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

10-11 Eylül 2022 tarihlerinde uygulanacak olan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı (2022-Sayıştay Yazılı) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 31 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SAYIŞTAY DENETÇİSİ YARDIMCISI ADAYLIĞI SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

10 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-Sayıştay Yazılı Sınavının 1. Oturumunda adaylar, Hukuk sınavı için saat 10.00’dan sonra, Maliye sınavı için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

11 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-Sayıştay Yazılı Sınavının 2. Oturumunda adaylar, İktisat sınavı için saat 10.00’dan sonra, Kompozisyon ve Seçimlik Grup için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."

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ÖSYM sayıştay denetçiliği
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