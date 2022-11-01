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Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2022 Sayıştay Yazılı sonuçları sorgulama!

01.11.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınav sonuçları ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklamasında bulunuldu. 10-11 Eylül 2022 tarihlerinde uygulanan sınavın sonuçları erişime açıldı. Peki, Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM'den yapılan açıklama ve 2022 Sayıştay Yazılı sonuçları sorgulama ekranı...

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2022 Sayıştay Yazılı sonuçları sorgulama!

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınav sonuçları ile ilgili ÖSYM'nin internet sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yapıldı. Sınav sonuçları 1 Kasım salı günü saat 14.00 itibariyle adayların erişimine açıldı. Peki, Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı sınav sonuçları nasıl sorgulanır? 2022 Sayıştay Yazılı sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

2022 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınav Sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı sonuçları açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet siteside T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri girerek öğrenebilecek.

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