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Scarlett Johansson ile Colin Jost evlilik yolunda

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.09.2018 16:02 | Son Güncelleme

Hollywood'un en çok kazanan kadın oyuncusu Scarlett Johansson'ın Colin Jost'la evlilik hazırlığında olduğu öne sürüldü

Scarlett Johansson ile Colin Jost evlilik yolunda

Son olarak Avengers filmiyle beyazperdede boy gösteren Scarlett Johansson'ın komedyen sevgilisi Colin Jost evleneceği iddia edildi.

ABD basını, daha önce başından iki evlilik geçen Scarlett Johansson'ın, Colin Jost'la üçüncü evliliğini yapacağını yazdı.

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Bir süredir 36 yaşındaki komedyenle birlikte olan Johansson'un evlilik planına sıcak baktığı belirtildi. İkilinin, yakında nikah kıyacağı öne sürüldü.

Johansson, ilk evliliğini 2008 yılında meslektaşı Ryan Reynolds ile yapmıştı. Çift 2011 yılında yollarını ayırmıştı.

33 yaşındaki oyuncu daha sonra Romain Dauriac ile 2014 yılında evlenmiş üç yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı. Johansson'un bu evlilikten Rose Dorothy Dauriac isimli bir çocuğu dünyaya geldi.

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scarlett johansson Scarlett Johansson evlilik

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