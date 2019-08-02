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Schalke 04 2 - 0 Alanyaspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.08.2019 18:50 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor, Avusturya'da hazırlık maçında karşılaştığı Almanya'nın Bundesliga takımlarından FC Schalke 04'e 2-0 mağlup oldu.

Schalke 04 2 - 0 Alanyaspor

Mittersill Stadında oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta Juanfran, Efecan'ı kaçırdı. Efecan'ın ortasında Papiss Cisse'nin vuruşu kaleciden döndü. 18. dakikada Schalke 04 savunmadan hızla atağa çıktı. İleri uçta topla buluşan Skrzybski topu filelerle buluşturdu. Karşılamanın ilk yarısı Schalke 04 takımının 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına 2 oyuncu değişikliğiyle başladı. Fernandes'in yerine Hasan, Marafona'nın yerine Haydar oyuna girdi. 57. dakikada çabuk paslarla ceza alanımıza sokulan Schalke 04, Reese ile farkı 2'ye çıkardı. Mücadele Schalke 04 takımının 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmayı Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli futbolcu Ozan Kabak ve TFF Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun da takip etti. Aytemiz Alanyaspor, Avusturya'daki 2. hazırlık maçını 4 Ağustos Pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Wasl ile yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
alanyaspor schalke 04

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