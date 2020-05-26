SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Schalke 04'te Suat Serdar sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Schalke 04'te Suat Serdar sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

ALMANYA HABERLERİ  | 26.05.2020 17:42 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'te forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu Suat Serdar’ın dizindeki sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı bildirildi.

Schalke 04'te Suat Serdar sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Schalke 04'ün teknik direktörü David Wagner düzenlediği basın toplantısında, 23 yaşındaki Suat Serdar’ın sol dizinde dış bağların yırtıldığını belirterek, futbolcunun 3-4 ay forma giyemeyeceğini ifade etti.

Suat Serdar, Schalke 04’ün pazar günü Augsburg’a karşı 3-0 mağlup olduğu maçta sakatlanmıştı.

Başarılı bir sezon geçiren Suat Serdar, bu sezon forma giydiği 20 maçta 7 gol kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı
Kenan attı, Düsseldorf'a yetmedi!Kenan attı, Düsseldorf'a yetmedi!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

İşte Konyaaltı Sahili'nde uygulanacak normalleşme kuralları

İşte Konyaaltı Sahili'nde uygulanacak normalleşme kuralları

Futbol dünyası şokta! Hayatını kaybetti!

Futbol dünyası şokta! Hayatını kaybetti!

F.Bahçe sezon sonuna kadar ona emanet!

F.Bahçe sezon sonuna kadar ona emanet!

Acun Ilıcalı: Tarihin en zor sezonu olacak

Acun Ilıcalı: Tarihin en zor sezonu olacak

Ersun Yanal'dan olay sözler: Şampiyon olmaz!

Ersun Yanal'dan olay sözler: Şampiyon olmaz!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

CANLI | Wolfsburg - Borussia Dortmund

CANLI | Wolfsburg - Borussia Dortmund

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ozan Kabak için dudak uçuklatan teklif!

Ozan Kabak için dudak uçuklatan teklif!

Almanya ligi hakkında karar açıklandı!

Almanya ligi hakkında karar açıklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Schalke 04'te Suat Serdar sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Suat Serdar sezonu kapattı

Erling Haaland, Messi ve Ronaldo'ya fark attı!

Messi ve Ronaldo'yu farka boğdu!

Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor

Karius'un yeni takımı belli oldu!

ÖZET | Köln - Fortuna Düsseldorf maç sonucu: 2-2

Kenan attı, Düsseldorf'a yetmedi!

ÖZET | Mainz 05 - RB Leipzig: 0-5

Leipzig farklı kazandı

ÖZET | Schalke 04 - Augsburg: 0-3

Schalke bozguna uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.