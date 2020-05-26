Schalke 04'te Suat Serdar sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Schalke 04'ün teknik direktörü David Wagner düzenlediği basın toplantısında, 23 yaşındaki Suat Serdar’ın sol dizinde dış bağların yırtıldığını belirterek, futbolcunun 3-4 ay forma giyemeyeceğini ifade etti.
Suat Serdar, Schalke 04’ün pazar günü Augsburg’a karşı 3-0 mağlup olduğu maçta sakatlanmıştı.
Başarılı bir sezon geçiren Suat Serdar, bu sezon forma giydiği 20 maçta 7 gol kaydetti.
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