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Schalke 04, teknik direktör Manuel Baum’un görevine son verdi

ALMANYA HABERLERİ  | 18.12.2020 17:00 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, teknik direktör Manuel Baum’un görevine son verdi.

Schalke 04, teknik direktör Manuel Baum’un görevine son verdi

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Schalke 04 yönetiminin Baum’un görevine son verme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Bundesliga’da hafta sonu Arminia Bielefeld’e ve Almanya Kupası 2. turunda 22 Aralık Salı günü Ulm’e karşı oynanacak karşılaşmalarda geçici olarak Huub Stevens’in teknik direktörlük görevini üstleneceği, Mike Büskens’in de Stevens’in yardımcılığını yapacağı ifade edildi.

Hollandalı teknik adam böylelikle dördüncü kez mavi-beyazlı kulüpte teknik direktör olarak görev yapacak.

1996-2002 ve 2011-2012 yıllarında daha sonra da 2018-2019 sezonun son bölümünde Schalke 04 takımının başında bulunan Stevens, mavi-beyazlılara 1997’de UEFA Kupası'nı 2001 ve 2002 yıllarında da Almanya Kupası'nı kazanmıştı.

Manuel Baum ise bu sezonun 3. haftasında Schalke 04 takımının başına getirilmişti.

Bundesliga’da 4 puanla 18. sırada yer alan Schalke 04’un bu sezon galibiyeti bulunmuyor.

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