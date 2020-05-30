Schalke 04 - Werder Bremen maç özeti: 0-1

Schalke, Veltins Arena’da Werder Bremen’i konuk etti. Karşılaşmanın 32. dakikasında konuk takım Bittencourt’un golüyle 1-0 öne geçti. 90 dakika boyunca başka gol olmayınca Werder Bremen 3 puanın sahibi oldu. Schalke 04 - Werder Bremen maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
11’de maça başlayan Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, bir başka Türk oyuncu Ahmed Kutucu ise 58. dakikada oyuna girdi. Bu sonuçla üst üste 4. yenilgisini alan Schalke 37 puanla 10. sırada kaldı.
Öte yandan Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Mainz 05 - Hoffenheim: 0-1
Wolfsburg - Eintracht Frankfurt: 1-2
Hertha Berlin - Augsburg: 2-0
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